Макей о выборах и легитимности Лукашенко: на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом?

Источник материала: Onliner

Владимир Макей прокомментировал заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который подверг сомнению результаты прошедших в стране 9 августа президентских выборов и вновь заронул тему возможных санкций против Минска. Ответ руководителя МИД РБ приводит «РИА Новости».

Макей начал, вспомнив оговорку главы ЕС. Тот в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

— Сразу попрошу: не истолковывайте мой ответ как вмешательство во внутренние дела Украины... Хотя, конечно, уже по этой оговорке, к сожалению, глубина владения белорусским досье со стороны Брюсселя очевидна. Возможно, где-то это и наша недоработка. Все могут ошибаться. Но в этом случае тотально огорчает другое — полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах.

Оценки Борреля Макей считает категоричными и тенденциозными.

— О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях.

Или взять категоричные требования о начале некоего инклюзивного национального диалога. Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано, — свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в Конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС?

Или навязчиво озвучиваемая позиция ЕС о том, что повторное проведение выборов — наилучшее решение. Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие «наилучшие решения» ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Жозепа Борреля все-таки была смысловая?

Так, может быть, отсюда разговоры и о нелегитимности президента Беларуси? У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?

Макей заявил, что демократия — это принятие мнения большинства, а не использование всех имеющихся средств и технологий, чтобы переделать их под себя.

— Что касается визита действующего председательства ОБСЕ. Конечно, удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Беларусь чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит?

На самом деле, позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена нашим западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе. Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, «добавленной стоимости» в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси.

Поверьте, белорусы сами справятся с этой задачей. При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно. Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с господином Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают так же. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно.