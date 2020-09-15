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Хакеры сообщили об атаке на сайт Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси в телеграм-канале «Кибер Партизаны»
Сайт при этом
Сегодня днем те же хакеры
Доступ к сайтам госзакупок и товарной биржи действительно на какое-то время был утрачен, но биржа хакерскую атаку не признала, связав перебои с «тестированием сайта на уязвимости». Схожий по смыслу комментарий дала и служба техподдержки сайта госзакупок. Вскоре неполадки в работе обоих ресурсов устранили.
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Объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси в телеграм-канале «Кибер Партизаны» сообщило об атаке на официальный сайт Александра Лукашенко, написав «Ты не наш...
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