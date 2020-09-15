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Хакеры сообщили об атаке на сайт Лукашенко

15.09.2020 20:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси в телеграм-канале «Кибер Партизаны» сообщило об атаке на официальный сайт Александра Лукашенко, написав «Ты не наш президент! Лежать [обращение к сайту — прим. KYKY]».

Сайт при этом работает без перебоев. «Поднялся, «крэпкi арэшак» оказался», — такими словами айтишники прокомментировали неудачную попытку «положить» сайт так называемого президента.

Сегодня днем те же хакеры объявили о взломе сайтов госзакупок и товарной биржи. Они объяснили это местью за размещенное на государственном сайте объявление о закупке 200 бронижилетов. «Нечего броники в мирной стране закупать», — заявили «Кибер Партизаны».

Доступ к сайтам госзакупок и товарной биржи действительно на какое-то время был утрачен, но биржа хакерскую атаку не признала, связав перебои с «тестированием сайта на уязвимости». Схожий по смыслу комментарий дала и служба техподдержки сайта госзакупок. Вскоре неполадки в работе обоих ресурсов устранили.

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Теги: Новости
 
 
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Объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси в телеграм-канале «Кибер Партизаны» сообщило об атаке на официальный сайт Александра Лукашенко, написав «Ты не наш...
 
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