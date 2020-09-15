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Пост дня. О легальности и легитимности: Какой статус сейчас у Лукашенко?

15.09.2020 20:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Директор по исследованиям центра East и аналитик компании iSans Андрей Елисеев написал в фейсбуке пост – ответ на вопрос, которым сейчас задаются многие: Лукашенко сейчас легален и легитимен – или нет? KYKY приводит это мнение целиком:

«Много недоразумений и путиницы ходит насчет легальности и легитимности, а зачастую происходит их неоправданная синонимизация. И не только среди обычных людей, но и высокопоставленных деятелей. Среди прочего, пресс-секретарь Путина вчера объявил, что Лукашенко якобы легитимен. 

Прежде, чем оценить статус АГЛ, надо разобраться, что вообще легальность и легитимность значат в политологической науке. Легальность – это законность и применение правовых норм. Легитимность – это признание власти населением и повиновение ей.

Что касается легальности, то Лукашенко давным-давно нелегален, и тотально сфальсифицированные выборы 9 августа 2020 не стали здесь никаким водоразделом. (они скорее стали вехой в эрозии его легитимности, об этом ниже). Незаконное удержание власти происходит уже десятилетиями. Можно лишь вести дискуссию, с какого именно момента идет отсчет его нелегальности: от референдума 2004 года, с непроведенных в 1999 году президентских выборов, или конституционного переворота 1996 года.

С точки зрения права, АГЛ не имел права вступать в должность по итогам президентских выборов 2006, 2010 и 2015 годов, потому что все они были точно так же сфальсифицированы и их итоги нарисованы, как и в этом году. (Доказательства тому – в моем исследовании).

Несмотря на свою нелегальность, АГЛ очень долго выезжал на своей довольно высокой легитимности, то есть на степени признания и принятия его власти беларусами. Эта легитимность проистекала из ряда факторов: как из довольно высокого рейтинга одобрения до поры до времени, так и из жесткой цензуры и довольно совершенной системы фальсификации выборов. Благодаря цензуре, штату идеологов и тотальному обману по поводу справедливости итогов выборов, вплоть до недавних пор Лукашенко неплохо удавалось внушать большинству, что оно – меньшинство. А это вселяло в большинство неуверенность и подавляло его волю.

Правда, когда это самое большинство стало уже абсолютным большинством, пропаганда и идеологи лопнули от натуг переубеждения, и власти пришлось приходить к беспрецедентным массовым репрессиям. Подробнее об этом пишу в посте «О делегитимизации Лукашенко: Краткая история эволюции рейтинга».

Сама концепция легитимности напрямую связана с согласием населения подчиняться власти. Чем более высокая степень такого согласия, тем меньшую степень насилия вынужден применять диктаторский режим для своего поддержания. Потому зависимость катастрофического падения легитимности и беспрецедентного уровня репрессий практически прямая.

Зачастую именно легитимность, а не легальность является определяющей для политического выживания правителей в полудемократиях и авторитарных режимах.

Если сравнить с Януковичем, то он был законно избранным президентом (то есть, легальным), но из-за идиотской внешней и внутренней политики довольно быстро утратил доверие и признание его власти среди большинства украинцев (стал нелегитимным) и лишился власти. То есть легальный статус ему не помог.

У Лукашенко до относительно недавних пор ситуация была совершенно обратной: он был нелегальным, но имел относительно высокую степень легитимности.
Ситуация коренным образом поменялась за последние месяцы и недели. С каждым новым витком репрессий и в связи разоблачением фальсификаций выборов все большее число беларусов отказывалось принимать его власть, и в итоге произошла небывалая эрозия легитимности АГЛ.

Итого, подбираясь к ответу на принципиальный вопрос: в настоящее время АГЛ и нелегален, и нелегитимен. Держаться в ситуации тотальной делегитимизации и массовых акций неповиновения на грубой силе можно месяцы, а при хорошем исходе даже пару лет, но вряд ли более того».

Читайте по теме: Математика против Ермошиной. Как в Беларуси фальсифицировали выборы президента. Разбор Елисеева

 
 
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Директор по исследованиям центра East и аналитик компании iSans Андрей Елисеев написал в фейсбуке пост – ответ на вопрос, которым сейчас задаются многие: Лукашенко...
 
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