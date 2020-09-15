Макей: Тотально огорчает полное нежелание со стороны ЕС попытаться объективно разобраться в происходящих процессах

Европейский союз не делает попыток объективно разобраться в происходящих в Беларуси процессах, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, комментируя высказывания в Европарламенте по ситуации в Беларуси со стороны главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

15 сентября на слушаниях в Европарламенте Боррель заявил, что работа над санкциями в отношении белорусских чиновников завершается и подчеркнул: «Ситуация в Беларуси для нас ясна. Мы считаем выборы, которые прошли 9 августа, сфальсифицированными. Лукашенко для нас не является легитимным президентом Беларуси».

В свою очередь Макей, комментарий которого приводит пресс-служба МИД, отметил, что его «тотально огорчает полное нежелание со стороны ЕС даже попытаться объективно разобраться в происходящих процессах». «Поэтому оценки Ж.Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит. О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях» — дополнил глава МИД.

Макей также обратил внимание на «категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога».

«Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в Конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС? Или навязчиво озвучиваемая позиция ЕС о том, что повторное проведение выборов — наилучшее решение. Наилучшее решение для кого? Для ЕС, у которого не получилось выиграть на состоявшихся в Беларуси выборах? А вы уверены, что это было бы наилучшим решением? Есть примеры, где такие "наилучшие решения" ЕС привели к наилучшим результатам?», — задался вопросами глава белорусского МИД.

«У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и не идеально, однако народ своим большинством, это сегодня сложно поставить под сомнение, определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах? Мы так и понимаем демократию — принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы переделать их под себя», — заявил Макей.

Он также прокомментировал предложения о визите в Беларусь действующего председательства ОБСЕ.

«Конечно, удивляет, что представители ОБСЕ так рвутся приехать в Беларусь чуть ли не на следующий день, однако при этом, когда было действительно нужно, не успели за три недели направить миссию БДИПЧ по наблюдению за выборами. То есть сейчас отсутствие приглашения уже не беспокоит? На самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена нашим западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе. Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, "добавленной стоимости" в визите действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси. Поверьте, белорусы сами справятся с этой задачей. При этом мы, конечно же, не исключаем визита представителя ОБСЕ, когда это действительно будет полезно», — отметил Макей.

Он еще раз заявил, что белорусская сторона «всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз». «Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с господином Боррелем, у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают также. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно», — подытожил глава МИД.