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В Гродно задержали распространителей листовок про ОМОН

15.09.2020 20:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По информации пресс-службы МВД, гродненская милиция задержала распространителей листовок про ОМОН.

Задержанными оказались 34-летняя логист-экспедитор транспортной кампании и ее 37-летний сожитель, 37-летний индивидуальный предприниматель.

Распечатав пачку листовок с фотографией сотрудницы и припиской: «Каратели среди нас! Позор!», пара распространяла их на жилых домах.

Их действиям будет дана правовая оценка.

 
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По информации пресс-службы МВД, гродненская милиция задержала распространителей листовок про ОМОН. Задержанными оказались 34-летняя логист-экспедитор...
 
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