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В Гродно задержали распространителей листовок про ОМОН
Источник материала: Навiны
По информации пресс-службы МВД, гродненская милиция задержала распространителей листовок про ОМОН.
Задержанными оказались 34-летняя логист-экспедитор транспортной кампании и ее 37-летний сожитель, 37-летний индивидуальный предприниматель.
Распечатав пачку листовок с фотографией сотрудницы и припиской: «Каратели среди нас! Позор!», пара распространяла их на жилых домах.
Их действиям будет дана правовая оценка.
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По информации пресс-службы МВД, гродненская милиция задержала распространителей листовок про ОМОН. Задержанными оказались 34-летняя логист-экспедитор...
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