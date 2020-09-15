Более десятка белорусских компаний уже приняли решение перенести бизнес в Латвию

На сегодняшний день двенадцать белорусских компаний уже приняли решение перенести свою деятельность в Латвию, сообщает латвийское Министерство экономики.

Компании представляют индустрию информационных и коммуникационных технологий, а также сферу зеленой энергетики. Они планируют перевести в Латвию около 470 сотрудников, в основном представителей руководства и ключевых специалистов.

«В настоящее время мы работаем над вопросами, которые позволят белорусским компаниям, принявшим такое решение, как можно скорее перенести свою деятельность в Латвию», — отметил министр экономики Янис Витенбергс.

Для того, чтобы белорусские компании могли быстрее перенести бизнес в Латвию, сформирована специальная команда, куда входят представители Министерства экономики и Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA).

В сотрудничестве с другими заинтересованными учреждениями они рассматривают заявки от белорусских предпринимателей в ускоренном порядке и предлагают возможные решения. Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание специалистам и членам их семей, визы, открытие банковских счетов и другие.

«Мы уже убедили 12 компаний из Беларуси перенести свою деятельность в Латвию. Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть проблематично получить необходимую информацию от белорусских властей на данный момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, прислушиваемся к потребностям и в сотрудничестве с министерствами иностранных дел и внутренних дел оперативно решаем проблемы и работаем над решениями», — отметил Витенбергс.

По его словам, параллельно также идет работа с латвийскими финансовыми учреждениями, чтобы найти компромисс и создать «зеленый коридор» для въезда иностранных компаний в Латвию.

На сегодняшний день углубленные консультации получили 116 белорусских компаний и частных лиц. В настоящее время в этих компаниях в Беларуси работает более 4.000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 заняты в ИТ-сфере, 25 — производственные компании. Некоторые компании соответствуют критериям, определенным в латвийском законе о помощи при стартапах.

Несколько латвийских муниципалитетов также сделали свои предложения белорусским предпринимателям, которые LIAA составляет и предлагает своим клиентам, сообщает Минэкономики Латвии.