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Мишустин и Головченко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства

15.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Главы правительств обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает «Интерфакс».

«Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.



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Премьер-министры России и Беларуси в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, экономические и гуманитарные вопросы.
 
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