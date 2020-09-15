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Мишустин и Головченко обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства
15.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Романом Головченко. Главы правительств обсудили взаимодействие в рамках Союзного государства, сообщает
«Главы правительств обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.
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Премьер-министры России и Беларуси в телефонном разговоре обсудили двустороннее сотрудничество, экономические и гуманитарные вопросы.
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