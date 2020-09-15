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Идет проверка действий витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков, которые находятся в посольстве Швеции
Источник материала: Партизан
Витеблянами, просившими убежище в посольстве Швеции, займется СК
Здание посольства Швеции в Минске / Еврорадио
Милиция провела проверку в отношении витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков по факту нападения на сотрудников милиции. Об этом
По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY
Мужчины ждут решения, которое примут шведы. В настоящее время они обеспечены всем необходимым.
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Идет проверка действий витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков, которые находятся в посольстве Швеции
Витеблянами, просившими убежище в посольстве Швеции, займется СК
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