Идет проверка действий витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков, которые находятся в посольстве Швеции





Здание посольства Швеции в Минске / Еврорадио





порталу TUT.by рассказала официальная представительница УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова. Милиция провела проверку в отношении витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков по факту нападения на сотрудников милиции. Об этомTUT.by рассказала официальная представительница УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.









По словам отца и сына, милиционеры на этом фото распыляют газ на Виталия Кузнечика 6 сентября в Витебске. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY





Мужчины ждут решения, которое примут шведы. В настоящее время они обеспечены всем необходимым.



