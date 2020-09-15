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Эксперт: $1,5 млрд от России не спасут экономику Беларуси

15.09.2020 21:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский кредит на $1,5 млрд поможет Беларуси в краткосрочной перспективе — на несколько недель.

 Глобально же эти ресурсы ситуацию не меняют, а в долгосрочном плане — даже ухудшат. Такое мнение в комментарии OL высказал старший преподаватель экономического факультета БГУ Михаил Чепиков.

По мнению эксперта, нынешняя проблема Беларуси не в том, что в стране нет валюты, а в том, что люди не доверяют ситуации.

«Кредит частично восполнит резервы Нацбанка. Но ситуация сейчас держится на том, что перекрыты все возможности людей брать кредит. Неизвестно, в каком объеме и как будут выплачивать зарплаты».

Проблема в том, что нельзя держать зажатой все время денежную массу. Уже 28 районов испытывают потребительскую депрессию. Это накладывается на ситуацию, которая накапливалась с начала лета. Июньская зарплата была существенно ниже прошлогодней за счет эпидемиологической ситуации. Сейчас к этому добавляется прекращение выдачи кредитов. Непонятно, как торговля будет из этой ситуации выходить, пишет officelife.media

«Доверие к ситуации опять замыкается на валютные депозиты. Если отток валютных депозитов усилится, то никто ничего не удержит. Пока статус-кво сохраняется за счет пережатого кредита и за счет того, что люди пока не забирают валютные депозиты», — говорит Чепиков.

Но, по оценке эксперта, ситуация с валютными депозитами может измениться, если у людей не будет доходов. В последние два года люди тратили депозиты не потому, что не доверяли, а потому, что доходы сокращались.

Если ситуация с кредитами и зарплатами обострится, то люди будут валютные депозиты забирать и тратить. Если Нацбанк будет продавать полученную от России валюту на рынке — это может поддержать курс, но это будет большое напряжение для банковской системы. Помощь России отсрочит кризис, но долги ведь надо возвращать.
Экономист подчеркнул, что все упирается не в экономическую ситуацию, которая всего лишь результат политической ситуации. Если бы политическая ситуация улучшилась, то оснований для глубокого экономического кризиса в стране нет.

Шок, связанный с эпидемией, можно отыграть. Но ситуация не перспективна с той точки зрения, что экономическая ситуация в самой России не сильно улучшается. А ситуация в Европе может улучшиться, если не будет большой второй волны. И если теперь Беларусь попадет под европейские санкции, то никакой российский рынок нам не поможет.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Российский кредит на $1,5 млрд поможет Беларуси в краткосрочной перспективе — на несколько недель.
 
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