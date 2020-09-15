Не знаете, как выбрать диван на балкон? Рассказываем в нескольких советах

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Балконы и лоджии становятся комфортным местом для отдыха или работы, если обновить ремонт и грамотно спланировать меблировку. Сегодня редакция TAM.BY расскажет, как выбрать диван на балкон, чтобы совместить уютный уголок и эргономичную кладовую.

Диван на балконе: в чем преимущества

Вопреки стереотипам современный балкон перестал быть местом для склада старых вещей. Хозяева стараются задействовать каждый метр пространства, организовав зону отдыха и творчества, мини-сад, секции для хранения и сушки — все на одной площади.

Преимуществ от дивана на балконе достаточно, среди основных:

диван заметно превращает нежилую площадь в уютное место;

разнообразие дизайнов позволяет подстраивать мебель под любой стиль интерьера;

диван служит как мебелью для отдыха, так и секцией для хранения вещей;

большой выбор готовых заводских размеров и возможность изготовления на заказ облегчает поиск подходящей модели, а также вероятность сочетания дивана с другой мебелью ( антресоль, стол, стул, шкаф).

Владельцы жилья часто выбирают диваны в Минске , чтобы преобразить пространство и сделать его функциональным. Рассказываем.

Размеры и форма



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Габариты будущего дивана напрямую зависят от размеров балкона или лоджии. Как правило, скромные балконы вмещают одноместные диванчики для уединенной работы или чтения книг. Такая мебель имеет небольшие подлокотники (либо отличается их полным отсутствием), короткую мягкую спинку, удобное сиденье.

Желательно выбирать для крохотных балконов прямой диван, который имеет минимальную посадочную глубину и разбирается по модулям.

Если вы счастливый обладатель просторной лоджии, то можете позволить себе обустройство полноценной зоны отдыха двух- и трехместным диваном. Большой диван удобен для отдыха лежа, дневного сна или приема гостей на свежем воздухе. Прямая форма необязательна: на широком балконе также уместны угловые модели с объемными спинками и подлокотниками.

Независимо от размера дивана, по желанию выбирается конфигурация (раскладной, выкатной, с секцией для хранения). Помните, что перед покупкой мягкой мебели следует измерить площадь балкона.

Механизм



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Диван может быть частью неподвижного модуля, а может оснащаться механизмом трансформации. Такая функция удобна для обустройства маленьких балконов, способ эксплуатации механизма при этом учитывается на этапе планировки.

Например, на узком балконе шириной 0,8 м впишется одноместный диван с выкатным дном (либо с механизмами «еврокнижка», «раскладушка», «аккордеон»). Мебель устанавливается таким образом, чтобы спинка располагалась вплотную к боковой стенке балкона.

Для широких балконов подойдет диван с любым типом трансформации, который при раскладывании оставляет у параллельной стены место для нахождения хотя бы одного человека.

Материалы



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Материалы обивки и наполнителя влияют на практичность и долговечность изделия. Будет обидно, упустив этот пункт, приобрести эффектный дорогой диван и подвергнуть его сырости, солнцу, морозам, пыли — и другим экстремальным условиям, к которым материалы априори не подготовлены.

Занимаясь вопросом, как выбрать диван на балкон, обратите внимание на мебель из флока, рогожки, велюра или искусственной кожи: материалы устойчивы к жаре и холоду, могут покрываться влагоотталкивающими составами и защитой от грязи. Кроме того, такой текстиль нетребователен в уходе, не выгорает и не портится от минусовых температур.

Наполнитель для балконной мебели тоже не должен впитывать грязь, пыль, влагу и образовывать плесень. Идеальное сочетание — ППУ (пенополиуретан) с пружинами. В качестве каркаса дивана могут использоваться металл, натуральное дерево с защитой, ЛДСП.

Внешний вид



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pexels.com

Как выбрать диван на балкон по внешнему виду? Ориентируйтесь не только исключительно на собственный вкус, но и на дизайн балкона или лоджии. Популярными и эргономичными считаются встраиваемые модели в стиле минимализм или классика: без больших подлокотников и объемных подушек.

Еще один совет — приобретать диван в стиле, близком направлению интерьера квартиры: так получится визуально объединить обе площади и расширить пространство.

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