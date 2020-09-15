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Как мыть окна и не оставить разводы: несколько простых советов
Источник материала: Tut.by
Мытье окон должно быть регулярным и эффективным, правда, не каждый хозяин задумывается, как проводить влажную уборку правильно. Предлагаем уделить несколько минут статье и разобраться вместе с
Содержание:
Подготовьтесь
Освободите подоконник, сняв цветочные горшки, декор, книги, бытовую технику: рабочая поверхность должна быть полностью свободной. Выберите необходимые средства для мытья. К ним относятся тряпки, моющие, губки и, конечно же, перчатки. Также подготовьте сухую ветошь без линяющего ворса с высокой степенью впитывания (хлопок, лен, замша), ведро или таз с водой.
Помните о том, что внешняя сторона окна всегда грязнее, чем внутренняя: здесь советуем запастись дополнительной губкой для «грязных» работ. Дотянуться до труднодоступных мест на внешней стороне окна поможет швабра-стеклоочиститель, или так называемый сгон. Благодаря длинной ручке вам не придется вставать на подоконник или стул.
Если у вас нет стеклоочистителя, используйте фланелевую ткань, надежно закрепленную на обычной швабре. Материал больше других подходит для протирки стекол насухо и без разводов.
Некоторые новички не знают, как мыть окна без разводов, и устраивают уборку в жаркую или ветреную погоду. Это не всегда правильно: пыль будет прилипать к мокрой поверхности, а окна могут остаться с разводами от быстрого высыхания под прямыми лучами.
Следуйте инструкции
Чтобы мыть окна без разводов, соблюдайте следующие этапы.
Как выбрать моющее средство
Правильный выбор моющего влияет на процесс и результат ухода за окнами. Здесь советуем ориентироваться на тип рам, которые у вас установлены.
Например, для мытья окон с деревянными рамами лучше приобрести «мягкий» жидкий состав. Также подойдет раствор с обычным мылом или нашатырным спиртом (в пропорции 2 столовые ложки на литр воды). Откажитесь от абразивов типа соды или порошков: они царапают поверхность и могут стать причиной потускнения краски.
Пластиковые окна также не терпят порошки и грубых мочалок, ведь пластик не меньше дерева чувствителен к механическим повреждениям. Для ухода за такой рамой тоже подойдут жидкие средства, гели, пасты.
Зная, как мыть окна без разводов, вы можете проводить уборку быстро и с надежным результатом. А если решили обратиться к профессионалам, то компании, которыми выполняется
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