Как мыть окна и не оставить разводы: несколько простых советов

Источник материала: Tut.by



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Мытье окон должно быть регулярным и эффективным, правда, не каждый хозяин задумывается, как проводить влажную уборку правильно. Предлагаем уделить несколько минут статье и разобраться вместе с TAM.BY , как мыть окна без разводов.

Содержание:

Подготовьтесь



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Освободите подоконник, сняв цветочные горшки, декор, книги, бытовую технику: рабочая поверхность должна быть полностью свободной. Выберите необходимые средства для мытья. К ним относятся тряпки, моющие, губки и, конечно же, перчатки. Также подготовьте сухую ветошь без линяющего ворса с высокой степенью впитывания (хлопок, лен, замша), ведро или таз с водой.

Помните о том, что внешняя сторона окна всегда грязнее, чем внутренняя: здесь советуем запастись дополнительной губкой для «грязных» работ. Дотянуться до труднодоступных мест на внешней стороне окна поможет швабра-стеклоочиститель, или так называемый сгон. Благодаря длинной ручке вам не придется вставать на подоконник или стул.

Если у вас нет стеклоочистителя, используйте фланелевую ткань, надежно закрепленную на обычной швабре. Материал больше других подходит для протирки стекол насухо и без разводов.

Некоторые новички не знают, как мыть окна без разводов, и устраивают уборку в жаркую или ветреную погоду. Это не всегда правильно: пыль будет прилипать к мокрой поверхности, а окна могут остаться с разводами от быстрого высыхания под прямыми лучами.

Следуйте инструкции



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Чтобы мыть окна без разводов, соблюдайте следующие этапы.

Начинаем влажную уборку с мытья оконной рамы. Если поступить в обратном порядке, помыв сперва окно, есть риск заново испачкать стекла. Когда рамы почищены, приступаем к стеклам. Смачиваем губку в теплой воде с растворенным моющим средством и проходимся по поверхности окна, собирая грязь к нижней раме. Стойкие пятна вытираем жесткой стороной губки. Дополнительно проводим чистку по периметру окна. Теперь протираем окно насухо чистой ветошью. С внешней стороны можно пройтись стеклоочистителем (сгоном), по движению сверху вниз, придерживаясь наклону 20−30 градусов. Стараемся вытирать окно горизонтально, перекрывая предыдущий участок на пару сантиметров. После этого можно вымыть окна со средством для мытья стекол. Как мыть окна без разводов: с влажной или сухой тряпкой? Меняем ветошь каждый раз, когда она становится мокрой. То же самое касается сгона: вытираем резинку стеклоочистителя после каждого прохода. Не забываем о фурнитуре, уплотнителях и дренажных отверстиях. После того, как эти зоны будут помыты и высушены, смажьте фурнитуру машинным маслом при необходимости. Избежать высыхания и появления трещин на резиновом уплотнителе возможно путем нанесения силиконовой смазки. Если на стекле имеются мелкие трещины, обработайте их прозрачным лаком для ногтей: он устойчив к внешним погодным условиям и почти не заметен. Не оставляем без внимания и дренажные водоотводы: без поддержания их чистоты образуются засоры, которые могут стать причиной запотевания и замерзания стекол.

Как выбрать моющее средство



Изображение носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Правильный выбор моющего влияет на процесс и результат ухода за окнами. Здесь советуем ориентироваться на тип рам, которые у вас установлены.

Например, для мытья окон с деревянными рамами лучше приобрести «мягкий» жидкий состав. Также подойдет раствор с обычным мылом или нашатырным спиртом (в пропорции 2 столовые ложки на литр воды). Откажитесь от абразивов типа соды или порошков: они царапают поверхность и могут стать причиной потускнения краски.

Пластиковые окна также не терпят порошки и грубых мочалок, ведь пластик не меньше дерева чувствителен к механическим повреждениям. Для ухода за такой рамой тоже подойдут жидкие средства, гели, пасты.

Зная, как мыть окна без разводов, вы можете проводить уборку быстро и с надежным результатом. А если решили обратиться к профессионалам, то компании, которыми выполняется уборка квартир в Минске , найдете в каталоге TAM.BY.