Капрезе и рикотта: школьные столовые в Беларуси обновили меню для детей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Поменьше соли и сахара, побольше овощей. В школьных столовых Беларуси обновили меню – добавили диетические продукты. Чем теперь кормят детей , узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

При упоминании котлет в школьном меню ученики носом не крутят. Говорят, вкусные. Повара даже балуют необычными блюдами.

«Очень все нравится. Больше всего мне, наверное, нравится капрезе. Там курица, помидорка», – отметила ученица средней школы Минска Диана Матузевич.

«Еда вполне разнообразная. Для меня самое вкусное, что здесь готовят, это куриные котлеты, курица в принципе», – делится ученик средней школы Минска Даниил Сурко.

Еду готовят только на растительном и сливочном маслах. Под запретом маргарин и комбижир. Запрещены костные бульоны и острые приправы. А чтобы и полезно было, и дети добавки просили, в школьных столовых установили новое оборудование. Сковородки и кастрюли заменили на пароконвекционные печи. Они позволяют максимально сохранять полезные вещества в продуктах.

«На пару, тушение, запекание, все щадящее для детей. Ничего зажаренного сильно. Конечно, многие, может и любят корочку, но у нас все полезное. Мы готовим сырные пудинги из рикотты, омлеты запекаем», – отметила заведующая производством школьной столовой Ольга Хорошилова.

Ингредиенты в блюдах в основном диетические: рыба не реже двух раз в неделю, курица, яйца, молочные продукты, овощи. В школах строго следят и за режимом питания. Важно правильно распределить калории в течение дня: большая часть должна приходиться на обед. Питаться нужно, соблюдая интервалы.

«Что касается начальной школы, то у них это завтрак, обед, полдник. Если это пятые-одиннадцатые классы, то это завтрак и обед. Самое главное, чтобы между приемами пищи было от трех с половиной до четырех часов», – добавила и.о. директора средней школы Наталья Ляхнович.

Ученые тем временем разрабатывают для детей функциональные продукты, то есть обогащенные специальными добавками. Они должны восполнить дефицит питательных веществ в рационе. Витамины школьникам подают в привычной «обертке».

«Недостаток и по йоду, и по витамину D имеется дефицит. Разрабатывается большая линейка продуктов. Это и соки, и консервы, обогащенные витаминами. И микро- и макронутриентами. Это макаронные изделия», – добавила начальник отдела питания Научно-практического центра по продовольствию Наталья Белякова.

Такие продукты есть на полках в школьных буфетах: зефир на пектине, батончики с пищевыми волокнами, мармелад с витаминами. А вот купить там чипсы или газировку не получится – они запрещены.