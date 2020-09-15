ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД отмечает незащищенность своих сотрудников в ходе административных процессов и предлагает изменения в ПИКоАП

15.09.2020 21:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Скрины документов сегодня вечером появились на канале блогера Антона Мотолько. Из них становится ясно, что руководитель МВД Юрий Караев отправил письмо в постоянную комиссию Палаты представителей Национального собрания. Руководитель ведомства отмечает незащищенность своих сотрудников во время административных процессов и предлагает изменить закон в сторону безопасности участников процесса и их семей. Официальный представитель МВД Ольга Чемоданова подтвердила подлинность документов. Более широкий комментарий, отмечают в ведомстве, появится позже.

— При ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой может быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных лиц, их близких, либо разглашением служебной информации, персональных данных данных сотрудников.

Отдельно необходимо отметить незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях (митинги, шествия, пикеты), являющихся участниками неформальных объединений и движений, оказывающих групповое неповиновение органам власти.









В тексте отмечается, что силовики зачастую выступают в процессах свидетелями.

— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами ведется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и их семей.

В министерстве полагают, что обозначенной безопасности участников процесса будет способствовать закрытое рассмотрение дел.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Скрины документов сегодня вечером появились на канале блогера Антона Мотолько. Из них становится ясно, что руководитель МВД Юрий Караев отправил письмо в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Идет проверка действий витеблян Виталия и Владислава Кузнечиков, которые находятся в посольстве Швеции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика