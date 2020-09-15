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МВД отмечает незащищенность своих сотрудников в ходе административных процессов и предлагает изменения в ПИКоАП
Источник материала: Onliner
Скрины документов сегодня вечером появились на
— При ведении административного процесса зачастую возникают сложности с защитой лиц, участвующих в административном процессе, в том числе должностных лиц государственных органов, осуществляющих служебную деятельность, выполнение которой может быть сопряжено с посягательством на безопасность указанных лиц, их близких, либо разглашением служебной информации, персональных данных данных сотрудников.
Отдельно необходимо отметить незащищенность сотрудников органов внутренних дел в ходе рассмотрения дел об административных правонарушениях в отношении лиц, участвовавших в незаконных массовых мероприятиях (митинги, шествия, пикеты), являющихся участниками неформальных объединений и движений, оказывающих групповое неповиновение органам власти.
В тексте отмечается, что силовики зачастую выступают в процессах свидетелями.
— Судебные заседания при этом являются открытыми, где представителями деструктивных сил, СМИ и иными лицами ведется аудио-, фото-, видеофиксация процесса. Полученная информация с персональными данными сотрудников и их фотографиями в последнее время нередко размещается в сети интернет с призывами оказания психологического и физического давления на должностных лиц органов внутренних дел и их семей.
В министерстве полагают, что обозначенной безопасности участников процесса будет способствовать закрытое рассмотрение дел.
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МВД отмечает незащищенность своих сотрудников в ходе административных процессов и предлагает изменения в ПИКоАП
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