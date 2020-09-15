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Головченко и Мишустин обсудили вопросы углубления сотрудничества Беларуси и России

15.09.2020 21:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.

Главы правительств обсудили вопросы углубления сотрудничества в финансовой, торгово-экономической и энергетической сферах, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября.

Как сообщалось, переговоры Путина и Лукашенко в Сочи длились более четырех часов. Почти все это время беседа проходила без посторонних, пресса была допущена только на протокольную часть переговоров.

Путин на встрече заявил, что Россия предоставит Беларуси очередной кредит. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним», — заверил собеседника президент РФ.

В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку «в поствыборное время».

 
 
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила...
 
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