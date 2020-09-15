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Головченко и Мишустин обсудили вопросы углубления сотрудничества Беларуси и России
Источник материала: Навiны
Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-секретарь белорусского правительства Александра Исаева.
Главы правительств обсудили вопросы углубления сотрудничества в финансовой, торгово-экономической и энергетической сферах, в том числе в развитие договоренностей, достигнутых в ходе встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 14 сентября.
Как сообщалось,
Путин на встрече заявил, что Россия предоставит Беларуси очередной кредит. «Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов. И мы это исполним», — заверил собеседника президент РФ.
В свою очередь Лукашенко поблагодарил Путина и россиян за поддержку «в поствыборное время».
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Состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, сообщила...
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