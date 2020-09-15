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Компания из США, которая поставила в Беларусь технику для фильтрации трафика, отменила сделку
Источник материала: Tut.by
Мы ранее цитировали текст Bloomberg, где говорилось, что американская компания Sandvine Inc.
Напомним, в конце августа Bloomberg
Согласно документам, техника Sandvine была установлена на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком «использует ее для управления интернет-активностью страны».
Тогда в Sandvine отказались от комментариев о вероятной причастности к блокировке интернета в Беларуси и направили корреспондента Bloomberg на страницу корпоративной этики на сайте компании, где говорилось, что Комитет по деловой этике рассматривает использование технологий Sandvine, чтобы исключить риск их использования «в ущерб правам человека». Но затем в редакцию Bloomberg
Этим вопросом заинтересовались сенаторы США и правозащитные организации.
Спустя несколько дней, во вторник 15 сентября, Sandvine выпустила заявление. В нем утерждается, что предварительное расследование показало — в продукты компании был добавлен некий пользовательский код, «чтобы препятствовать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси».
«Это нарушение прав человека, которое привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем, — говорится в заявлении. — Sandvine очень серьезно относится к нарушениям прав человека».
Также Sandvine отметила, что «не нарушала никаких законов или санкций США или других действующих законов или санкций в области экспортного контроля» и что «с технологической точки зрения мы изучаем способы улучшения наших продуктов, чтобы снизить риск неправильного использования».
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Это произошло спустя пару дней, как вопросом заинтересовались сенаторы США и правозащитные организации.
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