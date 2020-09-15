Причастная к блокировке интернета американская фирма встала на сторону беларусов и разорвала сделку с властью

Источник материала: KYKY

Американская компания Sandvine, чьей технологией блокировали интернет в Беларуси, разорвала сделку с властями нашей страны. Об этом пишет Bloomberg.

Ранее Bloomberg выяснил , что представители Sandvine лично встречались с беларускими чиновниками еще в мае и показывали им возможности оборудования, способного закрывать доступ к самым разным веб-сайтам. А затем через российского подрядчика Jet Infosystems отгружали технику для ее установки на двух объектах в Минске, где Национальный центр обмена трафиком с ее помощью «управлял интернет-активностью страны». Это позволило НЦОТ заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Так три дня после 9 августа наблюдались проблемы с интернетом, охватившие почти всю Беларусь. Беларусам внутри страны не удавалось без прокси и VPN пользоваться такими ресурсами, как Google, YouTube, Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, Viber и так далее. Не получалось зайти и на сайты множества независимых СМИ. Власти же утверждали, что интернет в Беларуси «убивают» «из-за границы», а не по их инициативе.

На днях руководство Sandvine признало: фирма на самом деле продала Беларуси аппаратуру, которая фильтрует около 40% всего интернет-трафика, входящего и исходящего из страны. Руководство даже подчеркнуло: Sandvine в курсе, что с помощью ее оборудования беларуские власти могут блокировать веб-сайты и мессенджеры, но не осуждает их. Теперь же риторика организации изменилась: она приняла сторону пострадавших беларусов. Не исключено, что после шквала критики, обрушившегося на Sandvine со стороны в том числе американских политиков.

«Это [использование технологии Sandvine для отключения интернета] — нарушение прав человека, и оно привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем, — гласит заявление фирмы. — Sandvine крайне серьезно относится к нарушению прав человека. Мы также неприемлем использование технологий для подавления свободного потока информации, которое приводит к нарушению прав человека».

Как показало расследование Sandvine, в ее продукты компании добавили некий пользовательский код, «чтобы препятствовать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси». Фирма убеждена, что Беларусь нарушила лицензионное соглашение, «прямо запрещающее действия, которые поддерживают или позволяют совершать нарушение прав человека».

Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram. Подпишитесь !