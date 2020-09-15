По всей Беларуси продолжают задерживать противников Лукашенко

Задержания активистов продолжаются 15 сентября, сообщает правозащитный сайт spring96.org.



Задержание Степана Латыпова. Фото: TUT.by

В Гомеле 15 сентября задержан активист Олег Левенец — о своем задержании он успел сообщить в «Фейсбуке». По информации правозащитников, милиция разыскивала Левенца с 11 сентября по подозрению в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Бобруйскую журналистку Ирину Купцевич пригласили в РОВД «на разговор» 15 сентября и тут же задержали по подозрению в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

На символической «площади Перемен» в Минске — дворе, где люди постоянно украшают забор бело-красными белыми лентами и рисуют на трансформаторной будке изображения двух диджеев, включивших песню Цоя 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере, задержан местный житель Степан Латыпов. Он охранял будку от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок — Латыпов требовал, чтобы неизвестные люди в штатском и масках представились. Позже в его квартире был проведен обыск. По информации адвоката, Степан Латыпов задержан в рамках уголовного дела. Подробности неизвестны.

В Гродно сегодня ОМОН в очередной задержал музыканта и общественного активиста Игоря Банцера, который проводит перфоманс возле здания областного суда, где планировалось рассмотрение его дела.

В Могилеве задержаны местный активист Илья Кольцов и член ОО «Таварыства беларускай мовы» Наталья Шименкова.

В деревне Ломшина Минского района задержан Петр Витковский — в рамках уголовного дела о препятствовании деятельности сотрудников милиции. Задержание происходило брутально: в дом Витковского ворвалось шесть сотрудников милиции, часть из них были со щитами.

В Полоцке задержан местный активист Анатолий Прокопенко.

Задержания в Беларуси происходят на фоне многочисленных требований международного сообщества прекратить репрессии в отношении представителей гражданского общества и оппозиции.