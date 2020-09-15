ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Bloomberg: компания, которая поставила в РБ технику для фильтрации трафика, аннулировала договор

15.09.2020 22:37 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В конце августа издание Bloomberg писало, что правительство Беларуси закрыло доступ к большей части интернета во время выборов, используя оборудование, произведенное американской компанией Sandvine Inc. Об этом ему сообщили два независимых источника. Тот же Bloomberg теперь информирует о том, что технологическая компания, поддерживаемая частной инвестиционной компанией Francisco Partners, расторгла сделку с Беларусью, заявив, что белорусские власти использовали ее технологии, нарушая права человека.

Как сообщает Bloomberg, технология компании использовалась Национальным центром обмена трафиком для блокировки тысяч веб-сайтов во время общенациональных протестов.

Ранее выяснилось, что представители Sandvine лично встречались с белорусскими чиновниками в мае, демонстрируя возможности оборудования, способного закрывать доступ к самым разным веб-сайтам. После через российского подрядчика Jet Infosystems отгружали технику для ее установки на двух объектах в Минске. Это позволило НЦОТ заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.

Так, три дня после 9 августа наблюдались проблемы с интернетом, охватившие почти всю Беларусь. Власти утверждали, что интернет в Беларуси «убивают» «из-за границы», а не по их инициативе.

«Это нарушение прав человека, которое привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем», — говорится в заявлении Sandvine. «Наша компания очень серьезно относится к нарушениям прав человека. Мы также не приемлем использование технологий для ограничения информации, которое в конечном итоге приводит к нарушениям прав человека».

Представители Sandvine отметили, что «не нарушали никаких законов или санкций США или других действующих законов или санкций в области экспортного контроля». Мол, с технологической точки зрения компания изучает способы улучшения своих продуктов в целях снижения риска неправильного использования.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце августа издание Bloomberg писало, что правительство Беларуси закрыло доступ к большей части интернета во время выборов, используя оборудование, произведенное...
 
Новости дня
Новости разные
 
Причастная к блокировке интернета американская фирма встала на сторону беларусов и разорвала сделку с властью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика