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Bloomberg: компания, которая поставила в РБ технику для фильтрации трафика, аннулировала договор
Источник материала: Onliner
В конце августа издание Bloomberg
Как сообщает Bloomberg, технология компании использовалась Национальным центром обмена трафиком для блокировки тысяч веб-сайтов во время общенациональных протестов.
Ранее выяснилось, что представители Sandvine лично встречались с белорусскими чиновниками в мае, демонстрируя возможности оборудования, способного закрывать доступ к самым разным веб-сайтам. После через российского подрядчика Jet Infosystems отгружали технику для ее установки на двух объектах в Минске. Это позволило НЦОТ заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов.
Так, три дня после 9 августа наблюдались проблемы с интернетом, охватившие почти всю Беларусь. Власти утверждали, что интернет в Беларуси «убивают» «из-за границы», а не по их инициативе.
«Это нарушение прав человека, которое привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем», — говорится в заявлении Sandvine. «Наша компания очень серьезно относится к нарушениям прав человека. Мы также не приемлем использование технологий для ограничения информации, которое в конечном итоге приводит к нарушениям прав человека».
Представители Sandvine отметили, что «не нарушали никаких законов или санкций США или других действующих законов или санкций в области экспортного контроля». Мол, с технологической точки зрения компания изучает способы улучшения своих продуктов в целях снижения риска неправильного использования.
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В конце августа издание Bloomberg писало, что правительство Беларуси закрыло доступ к большей части интернета во время выборов, используя оборудование, произведенное...
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