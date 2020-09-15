Работники «Гродно Азота» сообщили об аварийной остановке цеха аммиака

Работники одного из крупнейших химических предприятий Беларуси «Гродно Азот» сообщили, что аварийно остановился цех «Аммиак-3». Причина — поломка оборудования.

По словам нескольких сотрудников предприятия, цех «Аммиак-3» остановился из-за сломанных машин. По цепной реакции начали останавливаться другие цеха, в частности «Карбамид-3».

Работу пытаются восстановить специалисты, руководство собралось на совещание.

Если не возобновить работу цеха аммиака за 1-2 дня, он может окончательно остановиться надолго.