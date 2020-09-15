ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники «Гродно Азота» сообщили об аварийной остановке цеха аммиака

15.09.2020 22:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Работники одного из крупнейших химических предприятий Беларуси «Гродно Азот» сообщили, что аварийно остановился цех «Аммиак-3». Причина — поломка оборудования.

По словам нескольких сотрудников предприятия, цех «Аммиак-3» остановился из-за сломанных машин. По цепной реакции начали останавливаться другие цеха, в частности «Карбамид-3».

Работу пытаются восстановить специалисты, руководство собралось на совещание.

Если не возобновить работу цеха аммиака за 1-2 дня, он может окончательно остановиться надолго.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работники одного из крупнейших химических предприятий Беларуси «Гродно Азот» сообщили, что аварийно остановился цех «Аммиак-3». Причина — поломка оборудования.
 
Новости дня
Новости разные
 
Bloomberg: компания, которая поставила в РБ технику для фильтрации трафика, аннулировала договор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика