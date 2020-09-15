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Работники «Гродно Азота» сообщили об аварийной остановке цеха аммиака
Источник материала: Навiны
Работники одного из крупнейших химических предприятий Беларуси «Гродно Азот» сообщили, что аварийно остановился цех «Аммиак-3». Причина — поломка оборудования.
По словам нескольких сотрудников предприятия, цех «Аммиак-3» остановился из-за сломанных машин. По цепной реакции начали останавливаться другие цеха, в частности «Карбамид-3».
Работу пытаются восстановить специалисты, руководство собралось на совещание.
Если не возобновить работу цеха аммиака за 1-2 дня, он может окончательно остановиться надолго.
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