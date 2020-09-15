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Ольга Хижинкова вынуждена покинуть Национальную школу красоты
Источник материала: Tut.by
«Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в
— С недавних пор профпригодность и общественная значимость белорусов определяется исключительно их политическими взглядами.
Только у нашего правительства своеобразное понимание слова «равенство». Оттого-то оно и демонстрирует чудеса непредвзятости, снисхождения в котором нет ни к кому: врачи, ученые, заводчане, журналисты, актеры, телеведущие, учителя, спортсмены, чиновники. Мой случай в этом списке не первый и, что-то подсказывает, далеко не последний.
Эксперименты над собственной совестью всегда имеют печальный итог. Поэтому и пытаться не стоит.
Другое дело — почему профессионалы, честно зарабатывающие свой хлеб, должны уходить? Мы не будем искать ответ на этот вопрос, равно как и не станем приводить выдержки из Конституции в защиту своих прав.
Сегодня был мой последний рабочий день в Национальной школе красоты.
Случалось, когда мне задавали вопрос о наличии детей, я отвечала: «У меня их около тысячи». А сегодня вдруг почувствовала себя осиротевшей.
Грустный день… — написала Хижинкова.
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«Мисс Беларусь - 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в Instagram, что вынуждена покинуть Национальную школу...
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