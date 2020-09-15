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Ольга Хижинкова вынуждена покинуть Национальную школу красоты

16.09.2020 06:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мисс Беларусь — 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в Instagram, что вынуждена покинуть Национальную школу красоты.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— С недавних пор профпригодность и общественная значимость белорусов определяется исключительно их политическими взглядами.

Только у нашего правительства своеобразное понимание слова «равенство». Оттого-то оно и демонстрирует чудеса непредвзятости, снисхождения в котором нет ни к кому: врачи, ученые, заводчане, журналисты, актеры, телеведущие, учителя, спортсмены, чиновники. Мой случай в этом списке не первый и, что-то подсказывает, далеко не последний.

Эксперименты над собственной совестью всегда имеют печальный итог. Поэтому и пытаться не стоит.

Другое дело — почему профессионалы, честно зарабатывающие свой хлеб, должны уходить? Мы не будем искать ответ на этот вопрос, равно как и не станем приводить выдержки из Конституции в защиту своих прав.

Сегодня был мой последний рабочий день в Национальной школе красоты.
Я от всего сердца пожелаю удачи ставшему родным коллективу, в котором мне так здорово работалось все эти годы. Мои выпускники для меня всегда были такими же педагогами, как и я для них. Благодаря им даже в эти сложные времена я стараюсь сохранять легкость бытия.

Случалось, когда мне задавали вопрос о наличии детей, я отвечала: «У меня их около тысячи». А сегодня вдруг почувствовала себя осиротевшей.

Грустный день… — написала Хижинкова.

 
 
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«Мисс Беларусь - 2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в Instagram, что вынуждена покинуть Национальную школу...
 
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