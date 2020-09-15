Власти хотят «заморозить» дорожный налог и отвязать его от техосмотра. Что предлагают взамен

Источник материала: Tut.by

Правительство подготовило проект изменений по дорожному налогу и техосмотру. Среди предложений — отвязать этот сбор от техосмотра, а также приостановить взимание госпошлины до тех пор, пока власти не придумают альтернативный вариант налога. Среди прочего рассматривается вариант помесячной уплаты пошлины — за те месяцы, когда автомобиль участвует в дорожном движении. Об этом TUT.BY рассказал заместитель министра финансов Дмитрий Кийко. На уточняющий вопрос, направлено ли предложение на рассмотрение Александру Лукашенко, представитель ведомства ответил, что «оно рассматривается на достаточно высоком уровне».



Снимок носит иллюстративный характер

— По госпошлине у нас предложения есть, они внесены, рассматриваются, — рассказал Дмитрий Кийко. — У нас (правительству. — Прим. TUT.BY) было распоряжение от президента отвязать от техосмотра. Поэтому предложен вариант приостановить действие государственной пошлины и разработать какой-то новый механизм взамен. Пока новый механизм не будет разработан, государственная пошлина будет приостановлена (ее взимание. — Прим. TUT.BY). Мне трудно сказать, будет ли он принят. Возможно, и нет, но такой вариант есть.

Напомним, в июльском распоряжении Александра Лукашенко «О дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизнедеятельности населения» Совмину и обл-, Мингорисполкому поручили усовершенствовать порядок взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспорта к участию в дорожном движении без привязки к техосмотру.

Как сообщил Дмитрий Кийко, над проектом изменений работали в течение августа.

— Техосмотр будет сам по себе, он остается в рамках безопасности дорожного движения. Не надо будет при прохождении техосмотра представлять документы, подтверждающие уплату государственной пошлины. И в последующем при новом порядке, мы думаем, он (налоговый сбор. — Прим. TUT.BY) не будет привязан к техосмотру.

По его словам, власти рассматривают возможный переход на ежемесячную уплату дорожного налога. «Это не будет уже госпошлиной называться, а платой за пользование дорожной инфраструктурой. Это возможность ежемесячной уплаты, возможно, с некоторым снижением ставок налога. Принцип такой: эксплуатируешь средство в текущем месяце — тогда платишь, если оно не участвует в дорожном движении, то тогда платить не надо. И соответствующая система контроля за уплатой на основании анализа информации, подтверждающей участие транспортного средства в дорожном движении, в том числе с использованием механизмов фото- и видеофиксации», — уточнил замминистра.

Дмитрий Кийко считает, что при помесячной оплате этого сбора многое строится на добросовестном исполнении. Проще говоря, автомобилисты будут своевременно вносить деньги. «Это более удобный механизм, и предполагается, что большинство плательщиков будет оплачивать», — говорит замминистра.

— Помимо фото- и видеофиксации могут быть использованы другие механизмы. Например, у нас есть возможность привлечения физических лиц к административной ответственности, в том числе за нарушение правил дорожного движения. Если вынесено решение о нарушение ПДД, то это подтверждает участие в дорожном движении. На основе этой информации также можно анализировать, предлагать за этот период, когда это произошло, заплатить этот платеж. На этом и построена система. Фотофиксация — это как один из элементов.

А как насчет включения налога в стоимость топлива?

Мы поинтересовались также, рассматривается ли сейчас вариант с включением дорожного налога в стоимость топлива.

— Это не очень удобный вариант, потому что у нас есть определенное движение по стоимости нефти. Тут два фактора влияют. Это мировые колебания, стоимость нефти то падает, то растет, соответственно, это отражается на нас, на стоимости переработки, на стоимости сырья, на конечной стоимости топлива.

Второй фактор — поэтапный налоговый маневр со стороны России, по которому ежегодно независимо от мировой стоимости нефти для нас происходит повышение цены на нефть.

— Поэтому если в этих условия мы введем в стоимость топлива какую-то дополнительную составляющую с учетом процессов по стоимости нефти, мы можем столкнуться с ситуацией, когда мы вынуждены будем осуществлять опережающее повышение цен на топливо на внутреннем рынке, для того чтобы рентабельность сохранять на приемлемом уровне. А здесь мы ограничены и своим внутренним потребительским спросом, потому что это влияет и на экономику, и на инфляцию, и соседним российским рынком, где нефть остается относительно дешевой, потому что у них действует обратный акциз.

Дмитрий Кийко уточняет, что Беларусь «не может допустить такую ситуацию, когда стоимость топлива на нашем рынке на 10−15% будет выше, чем в Российской Федерации».

— Потому что это запустит уже другие процессы. Транзит мы начнем терять, начнут заправляться в Российской Федерации, жители приграничья будут заправлять (в России. — Прим. TUT.BY), и у нас начнется сокращение доходной части в части НДС, который мы сегодня получаем на внутреннем рынке через акцизы. Мы столкнемся тогда с тем, как нам цену удержать в этом приемлемом коридоре, снижать налоговую составляющую в цене.

По мнению замминистра, в такой ситуации можно получить моментальную выгоду, но «в среднесрочной перспективе этот доходный источник можем потерять вообще».