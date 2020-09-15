Больше никаких iPhone? Apple представила новые гаджеты, среди которых не оказалось смартфонов

Источник материала: Tut.by

15 сентября в онлайн-формате компания Apple представила новые гаджеты. В первый раз за многие годы обошлись без анонса следующего поколения iPhone. Смартфоны продемонстрируют позже (скорее всего, в октябре). Ниже кратко рассказываем, какие устройства производитель все же показал и на чем еще акцентировал внимание.

Apple Watch Series 6 и Watch SE

В анонсе сегодняшнего мероприятия Apple использовала фразу «Время летит». Многие восприняли это как отсылку к смарт-часам, и не прогадали. Apple Watch действительно уделили достаточно много времени.

Watch Series 6





Компания представила сразу несколько версий часов. Главными и самыми технически продвинутыми стали Watch Series 6. Они, как и раньше, доступны в двух размерах — 40 и 44 мм — и по дизайну практически не отличаются от «пятерок». Правда, в арсенале теперь новые цвета корпусов. Часы можно будет купить в синем, красном, серебристом и новом золотом цветах.

Watch Series 6 способы отслеживать фазы сна пользователя (но это могут делать и другие Apple Watch), а также измерять уровень кислорода в крови владельца всего за 15 секунд — в предыдущих моделях такой функции не было. Хотя конкуренты — в частности, последние модели от Samsung — также научились мерить уровень кислорода.





Кроме того, в Watch Series 6 встроили высотометр — он может работать в автоматическом режиме. Увеличили яркость экранов — по заверению компании, информация на нем теперь остается отлично различимой даже в самый солнечный день. В активе и новый процессор S6, который на 20% быстрее предшествующего S5.

Разумеется, в активе и другие функции, которые ранее демонстрировались на Series 5. Например, возможность проведения ЭКГ (доступно не во всех странах), а также режим дисплеев Always On Display.





При его активации экраны часов не полностью не отключаются, а продолжают отображать время и другую важную информацию. В Apple говорят, что в режиме Always On Display дисплеи теперь могут светиться до 2,5 раза ярче.

В соседней России Apple Watch Series 6 получится купить от 36 990 российских рублей (около 495 долларов).

Watch SE





В этом году Apple впервые пошла на анонс сразу нескольких линеек смарт-часов. Watch SE — более доступные по цене устройства, в которых пошли на некоторые ухудшения. Так, например, в устройстве нет новомодного датчика для измерения насыщенности крови кислородом — эту функцию приберегли только для более дорогих Series 6.

По дизайну часы напоминают «шестерки», хотя «начинка» в них попроще. Процессором выступает прошлогодний S5. Размеров на выбор два — 40 и 44 мм. Кроме того, в Watch SE нет функции Always On Display и ЭКГ (правда, в нашем регионе она все равно не работает). Зато не отказались от защиты от воды на глубине до 50 метров (также, как в Series 6).





В России за Apple Watch SE просят от 24 990 российских рублей (или 335 долларов).

Интересно, что анонс Watch SE не вывел из продажи еще более технически простые и более старые Watch Series 3 (их теперь продают примерно за 240 долларов). То есть в актуальной линейке производителя сейчас находятся Apple Watch Series 3, Watch SE и Series 6. «Пятерки», во всяком случае официально, пропадут из продажи.

И еще один момент, который Apple постаралась скрыть. В комплекте поставки Watch Series 6 и Watch SE больше не будет зарядных адаптеров. Об этом говорится на страницах с описанием новинок для прессы (да и то в конце мелким шрифтом), но не на самом сайте Apple. Официальная причина — забота об окружающей среде.

iPad Air (4-го поколения)





Второй крупный анонс — планшет iPad Air (4-го поколения). Теперь устройство внешне схоже с линейкой iPad Pro — рамки по краям экрана тонкие, физической клавиши «Домой» нет, диагональ экрана подросла до 10,9 дюйма. Кроме того, в планшет встроили порт USB-C, а не Lightning. В упомянутых выше iPad Pro все ровно так же. В активе также стереодинамики, расположенные с двух сторон (всего четыре штуки) — опять же, как в iPad Pro.

Процессором выступает Apple A14 — новый фирменный чип производителя, который позже наверняка появится и в iPhone 12. По словам Apple, по мощности новый процессор (соответственно, и планшет) едва ли не вдвое превосходит большинство ноутбуков. Во время презентации Apple A14 также сравнивали по производительности с игровыми консолями. По заверениям создателей, «они теперь сопоставимы».





Пошли на еще одно нестандартное решение — сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу питания на боковой грани. Системы распознавания лиц Face ID нет. Но в компании достаточно долго хвалились тем, что им первые удалось встроить сканер отпечатков Touch ID в столь миниатюрную клавишу питания.

Что еще важно: iPad Air (4-го поколения) оснащается портом Smart Connector. Это значит, что к планшету можно подключить ту же чехол-клавиатуру с трекпадом Magic Keyboard. Разумеется, поддерживается и стилус Apple Pencil второго поколения. Разрешение основной камеры — 12 Мп, фронтальной — 7 Мп.





В России новый iPad Air стоит 55 900 российских рублей (750 долларов) за версию с 64 ГБ памяти и только с Wi-Fi и 69 900 рублей (930 долларов) за версию с 256 ГБ памяти. Модели с поддержкой LTE стоят дороже. Планшет доступен в серебристом, черном, золотом, зеленом и голубом цветах корпуса.

iPad (2020)





Обновили и самый доступный по цене планшет, который называется просто — iPad. Внешне он практически не отличим от предыдущих моделей: сверху и снизу остались небольшие рамки, в активе также кнопка Home со встроенным Touch ID. Присутствует порт Smart Connector, а также 3,5-мм порт для наушников — в новом iPad Air его нет (как и в iPad Pro).

Диагональ экрана составляет 10,2 дюйма, процессором выступает Apple A12. Основная камера — на 8 Мп, фронтальная — на 1,2 Мп. Динамики располагаются только с одной стороны (всего их два, а не четыре). Зато в моделях с возможностью LTE-соединения поддерживаются eSIM. Это относится и к iPad Air.





В соседней России iPad (2020) на 32 ГБ стоит от 29 990 российских рублей (400 долларов), на 128 ГБ — от 38 990 рублей (520 долларов).

Ниже — цены популярных у нас iPad: