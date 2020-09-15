ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за репрессий против PandaDoc Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам увольняться из органов

16.09.2020 06:13 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. Об этом он рассказал в беседе с BBC.

«Если целью [давления на ИТ-компанию PandaDoc] было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да, власть добилась своих целей. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — сказал Микадо.

По его словам, о проделанной работе он не жалеет: «Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал. <...> К сожалению, в тюрьме оказались мои сотрудники. Это больно и тяжело. Но такая ситуация в Беларуси».

  • 2 сентября в минском офисе PandaDoc устроили обыск. Семерых из двадцати работников компании задержали для допроса, напоминает dev.by.
  • 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против четырех топов компании: директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлии Шардыко, HR Владислава Михолапа.
  • 11 сентября четверым топам предъявили обвинение: им вменяют мошенничество — часть четвертая статьи 209. Наказание — до десяти лет колонии.
  • Счета PandaDoc заблокированы, она лишилась возможности выплачивать зарплаты. Микита Микадо уже находится в процессе релокации беларуского офиса PandaDoc в другую страну.
  • Фаундеры PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, решивших сменить профессию.

Обложка: Андрей Давыдчик для dev.by.

Быстрая доставка новостей без цензуры – в нашем Telegram. Подпишитесь!

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. Об этом он рассказал в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Больше никаких iPhone? Apple представила новые гаджеты, среди которых не оказалось смартфонов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика