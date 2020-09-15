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Из-за репрессий против PandaDoc Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам увольняться из органов
Источник материала: KYKY>
Из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. Об этом он
«Если целью [давления на ИТ-компанию PandaDoc] было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да, власть добилась своих целей. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — сказал Микадо.
По его словам, о проделанной работе он не жалеет: «Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал. <...> К сожалению, в тюрьме оказались мои сотрудники. Это больно и тяжело. Но такая ситуация в Беларуси».
Обложка: Андрей Давыдчик для dev.by.
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Из-за репрессий против PandaDoc Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам увольняться из органов
Из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. Об этом он рассказал в...
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