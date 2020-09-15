Из-за репрессий против PandaDoc Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам увольняться из органов

Источник материала: KYKY

Из-за репрессий против знаменитого стартапа PandaDoc его основатель Микита Микадо заморозил проект, помогающий силовикам уходить из органов. Об этом он рассказал в беседе с BBC.

«Если целью [давления на ИТ-компанию PandaDoc] было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да, власть добилась своих целей. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — сказал Микадо.

По его словам, о проделанной работе он не жалеет: «Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал. <...> К сожалению, в тюрьме оказались мои сотрудники. Это больно и тяжело. Но такая ситуация в Беларуси».

2 сентября в минском офисе PandaDoc устроили обыск. Семерых из двадцати работников компании задержали для допроса, напоминает dev.by.

dev.by. 4 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела против четырех топов компании: директора Дмитрия Рабцевича, менеджера по продукту Виктора Кувшинова, бухгалтера Юлии Шардыко, HR Владислава Михолапа.

11 сентября четверым топам предъявили обвинение: им вменяют мошенничество — часть четвертая статьи 209. Наказание — до десяти лет колонии.

Счета PandaDoc заблокированы, она лишилась возможности выплачивать зарплаты. Микита Микадо уже находится в процессе релокации беларуского офиса PandaDoc в другую страну.

Фаундеры PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо летом инициировали создание частной инициативы по сбору денег для силовиков, решивших сменить профессию.

Обложка: Андрей Давыдчик для dev.by.

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