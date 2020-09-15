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Микита Микадо закрыл проект по переобучению уволившихся силовиков
Источник материала: Onliner
Сооснователь компании PandaDoc Микита Микадо в
Отвечая на вопрос, добилась ли власть своих целей, Микита Микадо ответил: «Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да. Я не хочу, чтобы еще кого-то, не причастного к моей инициативе, посадили в тюрьму».
Он отметил, что ему больно и тяжело осознавать, что сотрудники PandaDoc оказались в тюрьме. При этом Микита не жалеет о проделанной работе и своей вины за случившееся не чувствует.
«Виноват в этом я или виноват режим, который берет ни в чем не повинных людей в заложники? Это важный вопрос. Лично я могу на него себе ответить. То, что произошло, — вопиющая несправедливость, которой не должно было быть. То, что сделал режим, — ужасно. Эмоции сильные, но это не вина, это ответственность», — отметил Микита Микадо.
Он выразил уверенность, что ситуация в Беларуси крайне неблагоприятно отразится на IT-сфере и экономике страны. «Наш кейс продемонстрировал, что любого человека могут посадить в тюрьму за взгляды коллег», — уверен бизнесмен.
Микита Микадо подчеркнул, что PandaDoc, как и другие IT-компании, решила перевезти своих сотрудников за границу. «Это плохо для наших ребят, это плохо для власти. Чем дольше эта история раскручивается, тем быстрее ПВТ выйдет из страны», — добавил он.
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