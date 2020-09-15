Микита Микадо закрыл проект по переобучению уволившихся силовиков

Источник материала: Onliner

Сооснователь компании PandaDoc Микита Микадо в интервью ВВС заявил, что приостановил проект помощи силовикам, которые решили уйти из органов. По словам бизнесмена, закрытие проекта вызвано опасением за безопасность коллег. Напомним, четверо сотрудников минского офиса PandaDoc были задержаны.

Отвечая на вопрос, добилась ли власть своих целей, Микита Микадо ответил: «Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да. Я не хочу, чтобы еще кого-то, не причастного к моей инициативе, посадили в тюрьму».

Он отметил, что ему больно и тяжело осознавать, что сотрудники PandaDoc оказались в тюрьме. При этом Микита не жалеет о проделанной работе и своей вины за случившееся не чувствует.

«Виноват в этом я или виноват режим, который берет ни в чем не повинных людей в заложники? Это важный вопрос. Лично я могу на него себе ответить. То, что произошло, — вопиющая несправедливость, которой не должно было быть. То, что сделал режим, — ужасно. Эмоции сильные, но это не вина, это ответственность», — отметил Микита Микадо.

Он выразил уверенность, что ситуация в Беларуси крайне неблагоприятно отразится на IT-сфере и экономике страны. «Наш кейс продемонстрировал, что любого человека могут посадить в тюрьму за взгляды коллег», — уверен бизнесмен.

Микита Микадо подчеркнул, что PandaDoc, как и другие IT-компании, решила перевезти своих сотрудников за границу. «Это плохо для наших ребят, это плохо для власти. Чем дольше эта история раскручивается, тем быстрее ПВТ выйдет из страны», — добавил он.