|
Ольга Хижинкова вынуждена покинуть Национальную школу красоты
Источник материала: Навiны
«Мисс Беларусь-2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в Instagram, что вынуждена покинуть Национальную школу красоты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Мисс Беларусь-2008» и бывшая пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова написала на своей странице в Instagram, что вынуждена покинуть Национальную школу...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)