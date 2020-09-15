|
Уже 12 белорусских IT-компаний намерены перенести бизнес в Латвию
Источник материала: БДГ
Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил о согласии двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, всего могут переехать около 470 специалистов.
Об этом сегодня
"Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть сложно получить необходимую информацию от белорусских властей в настоящий момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", – сказал Витенбергс.
По его словам, сейчас параллельно ведется работа с латвийскими банками, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для въезда иностранных компаний в Латвию. Там создана специальная группа, в которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) рассматривают заявки от белорусских предпринимателей в ускоренном порядке и предлагают возможные решения.
Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», стартовые визы, открытие банковских счетов и другое. По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.
Некоторые компании получат право на присвоение статуса стартапа. LIAA в настоящее время ведет активную работу, обращаясь к белорусским компаниям с предложениями о переносе их операций в Латвию.
"Углубленные консультации уже предоставлены 116 белорусским компаниям и частным лицам. В настоящее время в этих компаниях в Беларуси работает более 4000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 – ИТ-компании и 25 – производственные компании", – говорится в заявлении.
После выборов в Беларуси по подозрению в хищении четыре сотрудника PandaDoc - бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап - были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере.
3 сентября в отношении директора PandaDoc Виктора Кувшинова
Счета компании
Перед этим основатель компании Микита Микадо открыто поддержал оппозицию и начал сбор средств для силовиков, решивших уволиться из органов на фоне протестов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил о согласии двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, всего могут...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)