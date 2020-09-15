Уже 12 белорусских IT-компаний намерены перенести бизнес в Латвию

Министр экономики Латвии Янис Витенбергс заявил о согласии двенадцати белорусских IT-компаний перенести свою деятельность в соседнюю страну, всего могут переехать около 470 специалистов.

сообщается на официальном сайте Министерства экономики Латвии. Об этом сегодняна официальном сайте Министерства экономики Латвии.

"Мы понимаем, что этим предпринимателям может быть сложно получить необходимую информацию от белорусских властей в настоящий момент, поэтому мы работаем с каждой компанией индивидуально, выслушиваем просьбы и в сотрудничестве с министерством иностранных дел и министерством внутренних дел оперативно решаем вопросы, связанные с подготовкой необходимых документов", – сказал Витенбергс.

По его словам, сейчас параллельно ведется работа с латвийскими банками, чтобы найти компромисс и создать "зеленый коридор" для въезда иностранных компаний в Латвию. Там создана специальная группа, в которой Министерство экономики и Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) рассматривают заявки от белорусских предпринимателей в ускоренном порядке и предлагают возможные решения.

Текущие вопросы включают выдачу разрешений на временное проживание «высококвалифицированным специалистам и членам их семей», стартовые визы, открытие банковских счетов и другое. По данным министерства, эти компании представляют сектор информационных и телекоммуникационных технологий, а также специализируются на "зеленой" энергетике.

Некоторые компании получат право на присвоение статуса стартапа. LIAA в настоящее время ведет активную работу, обращаясь к белорусским компаниям с предложениями о переносе их операций в Латвию.

"Углубленные консультации уже предоставлены 116 белорусским компаниям и частным лицам. В настоящее время в этих компаниях в Беларуси работает более 4000 человек. Из 116 потенциальных инвесторов 30 – ИТ-компании и 25 – производственные компании", – говорится в заявлении.

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Виктора Кувшинова возбудили уголовное дело по статье 210 УК РБ пункт 4 - «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В зависимости от части статьи наказание может составить до 12 лет колонии. 3 сентября в отношении директора PandaDocпо статье 210 УК РБ пункт 4 - «Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями». В зависимости от части статьи наказание может составить до 12 лет колонии.

были заблокированы , а более чем 250 сотрудников не могли получить зарплату. Счета компании, а более чем 250 сотрудников не могли получить зарплату.

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