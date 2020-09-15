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Sandvine расторгает сделку с Беларусью из-за нарушения прав человека

16.09.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американская Sandvine Inc. расторгла сделку с Беларусью, заявив, что правительство использовало ее технологии для нарушения прав человека.

Как сообщалось, Sandvine Inc. поставила властям Беларуси оборудование, позволяющее фильтровать интернет-трафик с помощью технологии DPI и блокировать сайты, соцсети и мессенджеры.

В заявлении Sandvine во вторник говорится, что предварительное расследование показало, что в ее продукты был добавлен «кастомный код», «чтобы помешать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси», сообщает Bloomberg.

«Это нарушение прав человека, которое привело к автоматическому прекращению действия нашего лицензионного соглашения с конечным пользователем», - говорится в заявлении. «Sandvine очень серьезно относится к нарушениям прав человека. Мы не приемлем использование технологий для подавления свободного потока информации, приводящего к нарушениям прав человека».

В заявлении Sandvine отмечается, что Беларусь нарушила лицензионное соглашение, которое «прямо запрещает действия, которые поддерживают или позволяют совершение отдельных нарушений прав человека».

«Sandvine не нарушала никаких законов или санкций США или других действующих законов или санкций по экспортному контролю», - заявили в компании. - «С технологической точки зрения мы изучаем способы улучшения наших продуктов, чтобы снизить риск неправильного использования».

Как сообщалось, оборудование Sandvine было установлено в двух дата-центрах под управлением государственного предприятия «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ).

 
 
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Американская Sandvine Inc. расторгла сделку с Беларусью, заявив, что правительство использовало ее технологии для нарушения прав человека.
 
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