PandaDoc сворачивает проект помощи уволенным силовикам

Источник материала: АФН

Основатель стартапа PandaDoc Микита Микадо приостановил проект финансовой помощи силовикам, которые приняли решение уволиться. Об этом он рассказал в интервью BBC.

Решение приостановить проект Микита Микадо принял после задержаний своих сотрудников. Тем, кто ищет поддержки, он посоветовал обращаться в другие проекты схожего направления, пишет dev.by со ссылкой на ВВС.

По словам Микадо, это было его личным решением, которое продиктовано беспокойством о безопасности коллег.

«Если целью было остановить помощь уволившимся силовикам, которую оказывал лично я, то да, власть добилась своих целей. Я не хочу, чтобы еще кого-то не причастного к моей инициативе посадили в тюрьму», — отметил он.

По словам Микадо, он подозревал, что есть опасность для него и для моего бизнеса. «Но я не мог себе представить, что мои сотрудники окажутся в опасности».

Тем не менее, о проделанной работе он не жалеет: «Я не первый и не последний, кто протянул руку помощи людям. Мне очень тяжело. Но я думаю, что мне было бы так же тяжело, если бы я ничего не делал», — подчеркнул Микадо, предположив, что в этом случае сотрудники компании были бы на свободе. — Но были бы в тюрьме другие сотрудники. К сожалению, в тюрьме оказались мои сотрудники. Это больно и тяжело. Но такая ситуация в Беларуси».

Сейчас Микита Микадо находится в процессе релокации белорусского офиса PandaDoc в другую страну. Счета компании заблокированы, она не может выплатить сотрудникам зарплаты. Александра Дикан — супруга арестованного Виктора Кувшинова, опасаясь за безопасность ребенка и свою собственную, экстренно покинула Беларусь.

Микадо считает, что текущая ситуация в стране и удержание сотрудников в заложниках отразится на ИT-индустрии Беларуси и экономике страны самым неблагоприятным образом, обнулив все достижения в сфере технологий последних десяти лет: «Наш кейс продемонстрировал, что любого человека могут посадить в тюрьму за взгляды коллег».