Российские деятели искусства выступили в поддержку своих белорусских коллег - 400 представителей обратились к властям

опубликовал журнал «Театр». Текстжурнал «Театр».









Чулпан Хоматова, фото: instagram.com/chulpanofficial





— Действия белорусских властей по отношению к своему народу вызывают наше негодование и протест. Мы выражаем нашу поддержку народу Беларуси, который мирно и в рамках закона добивается уважения своих гражданских прав. Белорусы поставили свое человеческое достоинство, свою честь, будущее своих детей выше страха, корысти, комфорта. Они не побоялись рискнуть всем: работой, учебой, свободой, здоровьем, наконец, жизнью. Мы восхищены мужеством этих людей, их любовью к своей стране и своей культуре.





Авторы письма призвали «остановить чудовищные репрессии, насилие и произвол» и выразили поддержку участникам протестов.









Константин Райкин, фото из открытого доступа





— Мы призываем всех, от кого зависит судьба Беларуси, и прежде всего российское руководство, использовать свое влияние для начала мирного внутриполитического диалога в братской стране и сдерживания нынешнего руководства Республики Беларусь от жестокости и беззакония. Мы заявляем о нашей солидарности с белорусскими коллегами, со всем народом этой прекрасной страны. Знайте, мы вместе, мы с вами.





Зиновий Марголин





Письмо подписали Андрей Могучий (художественный руководитель БДТ имени Товстоногова), Константин Райкин (художественный руководитель «Сатирикона»), Михаил Бычков (художественный руководитель Воронежского Камерного Театра и Платоновского фестиваля искусств), Евгений Писарев (художественный руководитель Театра имени Пушкина), Юрий Бутусов (главный режиссер Театра имени Евгения Вахтангова), Алексей Бородин (художественный руководитель РАМТа), Константин Богомолов (художественный руководитель Театра на Бронной), оперный режиссер Дмитрий Черняков, кинорежиссер Александр Сокуров, театральный художник Зиновий Марголин, актеры Чулпан Хаматова, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Юлия Ауг и другие.



