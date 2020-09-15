Источник материала: Sputnik Беларусь

Правоохранители заметили тонированный ВАЗ-2106 без регистрационных знаков в Турове. Водитель машины, несмотря на подаваемые сигналы, решил не останавливаться и сумел скрыться от погони, выехав на поле.

Позже милиционерам удалось найти беглеца – им оказался 17-летний парень, которого в текущем году уже штрафовали за езду без прав. В отношении него инспекторы составили семь протоколов.