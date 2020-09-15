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Бесправник на "Жигулях" сумел уйти от погони ГАИ – видео
16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Правоохранители заметили тонированный ВАЗ-2106 без регистрационных знаков в Турове. Водитель машины, несмотря на подаваемые сигналы, решил не останавливаться и сумел скрыться от погони, выехав на поле.
Позже милиционерам удалось найти беглеца – им оказался 17-летний парень, которого в текущем году уже штрафовали за езду без прав. В отношении него инспекторы составили семь протоколов.
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Молодой человек, управлявший автомобилем ВАЗ, сумел скрыться от гнавшихся за ним сотрудников ГАИ. Смотрите на видео кадры, снятые инспекторами.
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