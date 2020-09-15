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Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры фосфин. Что это значит – видео

16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Ученые обнаружили молекулу фосфина в атмосфере Венеры, что повышает вероятность того, что основные формы жизни могут скрываться прямо над поверхностью планеты.

© Photo : NASA's Marshall Space Flight Center
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На ролике, опубликованном на сайте Европейской южной обсерватории, видно вращающуюся по орбите планету, а также подписанные пояснения к результатам.

Ученые опубликовали исследование в журнале Nature Astronomy. Его авторы трудов не утверждают, что фосфин – надежное доказательство наличия жизни. По их мнению, это говорит о неизвестных геологических или химических процессах на планете.

Открытие было сделано с помощью мощных телескопов, его результаты выложены в открытый доступ, что позволяет другим ученым оценивать и оспаривать полученные данные.

Венера – вторая планета от Солнца – похожа на Землю своими размерами, массой, орбитальной скоростью. Однако условия на Венере непригодны для жизни человека. Средняя температура на ее поверхности составляет примерно +462°С, планету окружает плотная газовая оболочка, состоящая в основном из углекислого газа и азота. В атмосфере находится много соединений серы и практически отсутствуют водяной пар и кислород.

 
 
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В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь – ученые обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин. Он хоть и ядовитый, но является маркером наличия жизни.
 
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