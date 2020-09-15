|
Астрономы обнаружили в атмосфере Венеры фосфин. Что это значит – видео
16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Ученые обнаружили молекулу фосфина в атмосфере Венеры, что повышает вероятность того, что основные формы жизни могут скрываться прямо над поверхностью планеты.
© Photo : NASA's Marshall Space Flight Center
На ролике, опубликованном на сайте Европейской южной обсерватории, видно вращающуюся по орбите планету, а также подписанные пояснения к результатам.
Ученые опубликовали исследование в журнале Nature Astronomy. Его авторы трудов не утверждают, что фосфин – надежное доказательство наличия жизни. По их мнению, это говорит о неизвестных геологических или химических процессах на планете.
Открытие было сделано с помощью мощных телескопов, его результаты выложены в открытый доступ, что позволяет другим ученым оценивать и оспаривать полученные данные.
Венера – вторая планета от Солнца – похожа на Землю своими размерами, массой, орбитальной скоростью. Однако условия на Венере непригодны для жизни человека. Средняя температура на ее поверхности составляет примерно +462°С, планету окружает плотная газовая оболочка, состоящая в основном из углекислого газа и азота. В атмосфере находится много соединений серы и практически отсутствуют водяной пар и кислород.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В кислотных облаках Венеры нашли намеки на жизнь – ученые обнаружили в атмосфере планеты газ фосфин. Он хоть и ядовитый, но является маркером наличия жизни.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)