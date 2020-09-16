Что произошло на «Гродно Азот» и почему был факел над одним из цехов

Источник материала: Tut.by

Во вторник вечером появилась информация о проблемах в работе двух цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак 3» и «Карбамид 4». Сообщалось, что их работа, возможно, остановлена. Позднее читатели заметили факел над одним из цехов. Руководство завода позже подтвердило, что сбои в работе двух цехов действительно были, они связаны с техническими сбоями.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Вечером 15 сентября стали поступать сообщения, что в двух цехах проблемы — на «Аммиак 3» и «Карбамид 4».

«То, что два крупнотоннажных цеха одновременно стали, отметает случайность», — предположил Юрий Рововой, бывший председатель стачкома предприятия, который в конце августа вынужденно уехал в Польшу.

Позже читатели прислали видео, на котором виден факел на территории завода.

Один из работников завода пояснил, что подобные факелы можно наблюдать при пуске цеха. «Остановка одного из цехов „Аммиак“ в любом случае является внеплановой, так как обычно остановка этих цехов производится 1 раз в год, — рассказал работник завода. — С 18 сентября планировали к остановке цех „Аммиак-4“, а сейчас возникли проблемы технического характера на „Аммиак-3“, который останавливался на ремонт летом этого года».

На предприятии ранее действительно сообщали , что с 18 сентября ремонтные работы на 25 суток начнутся в цехах «Аммиак-4» и «Карбамид-3». А в цеху «Аммиак-3» ремонт был эти летом, после чего его вводили в эксплуатацию в середине июля. «В ходе этого может возникнуть известный для химиков и непривычный для простых горожан факел или, как его еще называют гродненцы, „зарево“, — предупреждали на предприятии. — Розжиг факела необходим при проведении пусковых операций и предусмотрен технологической схемой и промышленным технологическим регламентом цеха. Гореть факел по технологии может до семи суток, никакой угрозы городу, экологии и жителям нет». Так на предприятии утилизируют технологический газ.

— Это не диверсия и не политизированная остановка. Случается иногда такое. Редко, но случается. Вышел из строя датчик предельного уровня в сепараторе, просигнализировав о max уровне, что и послужило причиной остановки компрессора. Поломок оборудования нет. Не хочу никого расстраивать, но цех уже пускается, — написал один из работников в телеграмм-группе предприятия.

Позже ситуацию коротко (из-за позднего времени) прокомментировало руководство «Гродно-Азот», объяснил это техническими сбоями.

— В цеху «Аммиак-3» около 18.30 на одной из установок вышел из строя датчик уровня, из-за чего произошла остановка системы. Выпуск продукции на время остановки работы системы не прекращался, так как аммиак поставлялся из хранилища. Сейчас специалисты запускают систему. Ранее днем был технический сбой в цеху «Карбамид-4», проблему устранили в течение часа, — сообщили на предприятии.