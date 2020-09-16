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Что произошло на «Гродно Азот» и почему был факел над одним из цехов
Источник материала: Tut.by
Во вторник вечером появилась информация о проблемах в работе двух цехов на «Гродно Азоте» — «Аммиак 3» и «Карбамид 4». Сообщалось, что их работа, возможно, остановлена. Позднее читатели заметили факел над одним из цехов. Руководство завода позже подтвердило, что сбои в работе двух цехов действительно были, они связаны с техническими сбоями.
Вечером 15 сентября стали поступать сообщения, что в двух цехах проблемы — на «Аммиак 3» и «Карбамид 4».
«То, что два крупнотоннажных цеха одновременно стали, отметает случайность», — предположил Юрий Рововой, бывший председатель стачкома предприятия, который в конце августа вынужденно
Позже читатели прислали видео, на котором виден факел на территории завода.
Один из работников завода пояснил, что подобные факелы можно наблюдать при пуске цеха. «Остановка одного из цехов „Аммиак“ в любом случае является внеплановой, так как обычно остановка этих цехов производится 1 раз в год, — рассказал работник завода. — С 18 сентября планировали к остановке цех „Аммиак-4“, а сейчас возникли проблемы технического характера на „Аммиак-3“, который останавливался на ремонт летом этого года».
На предприятии ранее действительно
— Это не диверсия и не политизированная остановка. Случается иногда такое. Редко, но случается. Вышел из строя датчик предельного уровня в сепараторе, просигнализировав о max уровне, что и послужило причиной остановки компрессора. Поломок оборудования нет. Не хочу никого расстраивать, но цех уже пускается, — написал один из работников в телеграмм-группе предприятия.
Позже ситуацию коротко (из-за позднего времени) прокомментировало руководство «Гродно-Азот», объяснил это техническими сбоями.
— В цеху «Аммиак-3» около 18.30 на одной из установок вышел из строя датчик уровня, из-за чего произошла остановка системы. Выпуск продукции на время остановки работы системы не прекращался, так как аммиак поставлялся из хранилища. Сейчас специалисты запускают систему. Ранее днем был технический сбой в цеху «Карбамид-4», проблему устранили в течение часа, — сообщили на предприятии.
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Во вторник вечером в телеграм-каналах начала появляться информация о проблемах в работе двух цехов на «Гродно Азоте» - «Аммиак 3» и «Карбамид 4». Сообщалось, что их...
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