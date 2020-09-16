Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи силовикам, которые покинули службу

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи сотрудникам силовых органов, которые добровольно покинули службу.

Как отметил он Би-би-си , это личное решение, обусловленное беспокойством о безопасности коллег: «Я не хочу, чтобы еще кого-то непричастного к моей инициативе посадили в тюрьму».