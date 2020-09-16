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Сооснователь PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи силовикам, которые покинули службу

16.09.2020 07:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи сотрудникам силовых органов, которые добровольно покинули службу.

Как отметил он Би-би-си, это личное решение, обусловленное беспокойством о безопасности коллег: «Я не хочу, чтобы еще кого-то непричастного к моей инициативе посадили в тюрьму».

 
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Сооснователь IT-компании PandaDoc Микита Микадо приостановил проект помощи сотрудникам силовых органов, которые добровольно покинули службу.
 
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