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Владимир Коноплев: буду возглавлять федерацию до тех пор, пока будет позволять здоровье

16.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" признался, что на данный момент не планирует покидать пост.



- Как долго собираетесь возглавлять федерацию?

- До тех пор, пока будет позволять здоровье. И до тех пор, пока буду чувствовать, что приношу пользу.

Напомним, что Владимир Коноплев - друг детства Александра Лукашенко. Долгое время был его помощником, потом вице-спикером парламента, однако между друзьями пробежала черная кошка. Теперь дальше федерации гандбола Коноплева не пускают.
 
 
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Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" признался, что на данный момент не планирует...
 
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