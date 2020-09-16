Владимир Коноплев: буду возглавлять федерацию до тех пор, пока будет позволять здоровье









- Как долго собираетесь возглавлять федерацию?





- До тех пор, пока будет позволять здоровье. И до тех пор, пока буду чувствовать, что приношу пользу.





Напомним, что Владимир Коноплев - друг детства Александра Лукашенко. Долгое время был его помощником, потом вице-спикером парламента, однако между друзьями пробежала черная кошка. Теперь дальше федерации гандбола Коноплева не пускают.



