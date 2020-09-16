







"Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, всё время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учения вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия", - сказал Рупшис после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой.





"Но сегодня могу сказать - непосредственной военной угрозы точно нет", - подчеркнул литовский военачальник.





lrt.lt. Его интервью транслировал новостной портал





Главнокомандующий ВС Литвы также добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Беларуси, должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.





Рупшис подчеркнул, что Россия и Беларусь используют во время учений атакующие сценарии, а страны НАТО на учениях в Польше и в других местах, по его утверждению, применяют сценарии оборонительного характера, так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такому случаю.





Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, в свою очередь, заявил, что внеплановые учения в Беларуси "выдыхаются", и это отражается в заявлениях самого президента Александра Лукашенко, что продолжать учения слишком дорого, а новые учения с Россией были запланированы уже давно.





По словам Кароблиса, высказывания Лукашенко против НАТО - это "попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации - от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко". Литва же намерена не поддаваться на эти провокации, подчеркнул министр обороны.





Как сообщалось, российско-белорусские тактические учения "Славянское братство" пройдут на полигоне "Брестский" в Беларуси с 14 по 25 сентября. Всего в них задействуют более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.





Российские военные вернутся к местам постоянной дислокации после учений на территории Беларуси, заявил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.





В Минобороны РФ подчеркивали, что маневры не направлены против других стран.





Учения "Славянское братство" проходят ежегодно с 2015 года на территориях стран-участниц. В 2019 ду маневры проходили в Сербии. В этом году маневры пройдут в двустороннем формате без участия сербских военных.