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Вильнюс обеспокоен "атакующим сценарием" учений России и Беларуси - главком ВС Литвы

16.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их атакующем сценарии, заявил главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис.



"Мы оцениваем это как давление. С другой стороны, всё время нужно оценивать, насколько их силы рядом с нашей границей, рядом с Литвой растут. Понятно, что их боевая мощь, расположение военных средств, а также эти учения вызывают беспокойство, так как учения всегда ориентированы, несмотря на утверждения, на атакующие действия", - сказал Рупшис после встречи с президентом страны Гитанасом Науседой.

"Но сегодня могу сказать - непосредственной военной угрозы точно нет", - подчеркнул литовский военачальник.

Его интервью транслировал новостной портал lrt.lt.

Главнокомандующий ВС Литвы также добавил, что "угрожающие заявления, что они ни с кем не будут считаться" со стороны России и Беларуси, должны оцениваться трезво, с учетом практических действий.

Рупшис подчеркнул, что Россия и Беларусь используют во время учений атакующие сценарии, а страны НАТО на учениях в Польше и в других местах, по его утверждению, применяют сценарии оборонительного характера, так как союзники по НАТО должны всегда быть готовы к такому случаю.

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, в свою очередь, заявил, что внеплановые учения в Беларуси "выдыхаются", и это отражается в заявлениях самого президента Александра Лукашенко, что продолжать учения слишком дорого, а новые учения с Россией были запланированы уже давно.

По словам Кароблиса, высказывания Лукашенко против НАТО - это "попытка отвлечь общество от реальной причины создавшейся политической ситуации - от режима, и, видимо, от самого президента Лукашенко". Литва же намерена не поддаваться на эти провокации, подчеркнул министр обороны.

Как сообщалось, российско-белорусские тактические учения "Славянское братство" пройдут на полигоне "Брестский" в Беларуси с 14 по 25 сентября. Всего в них задействуют более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц техники.

Российские военные вернутся к местам постоянной дислокации после учений на территории Беларуси, заявил накануне президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

В Минобороны РФ подчеркивали, что маневры не направлены против других стран.

Учения "Славянское братство" проходят ежегодно с 2015 года на территориях стран-участниц. В 2019 ду маневры проходили в Сербии. В этом году маневры пройдут в двустороннем формате без участия сербских военных.
 
 
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Ставшие более интенсивными в последнее время военные учения России и Беларуси не создают непосредственной угрозы для Литвы, однако стоит беспокоиться об их...
 
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