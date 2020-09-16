«Глупый сын Кремля Лукашенко укусил руку, которая кормила его»

The Globe and Mail (Торонто, Канада)





Встреча за закрытыми дверями в понедельник между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным в Сочи, на которой никто больше не присутствовал с белорусской стороны, немедленно породила у белорусской оппозиции опасения относительно условий, на которые Лукашенко мог согласиться взамен на помощь. Путин давно стремился к большей интеграции двух стран… До недавнего времени Лукашенко сопротивлялся этой тенденции, которая, как опасаются многие белорусы, превратит их страну в еще один российский регион. Тем не менее после 9 августа у Лукашенко не слишком много сил для торга.





ABC (Мадрид, Испания)





Два человека, ностальгирующие по коммунистической эпохе, встретились вчера в Сочи. В этом привилегированном месте между заснеженными горами Кавказа и Черным морем Александр Лукашенко и Владимир Путин занялись переосмыслением оппортунистической версии великого немецкого фильма «Гудбай, Ленин», в котором из преданности больной матери они пытаются воссоздать советский социализм во всем его жалком великолепии.





Путин — в роли главного героя, сценариста, режиссера и продюсера своего современного самодержавия — привез на сочинское «шоу» свою обновленную версию доктрины Брежнева. Политика, сформулированная в 1968 году, но очень актуальная сегодня в Кремле, одержимом воссозданием сфер влияния, и типичная для того Советского Союза, который перед Пражской весной заявил о своей готовности войти с танками в те страны социалистического блока, которые осмелятся засомневаться в своих правителях.





Перед Лукашенко, в свою очередь, стоит все более невыполнимая миссия — продлить свой 26-летний режим. В течение всего этого периода он пытался править так, как будто Берлинская стена не пала, как будто демократия и уважение прав человека были зловещим вмешательством извне и так, будто можно было заставить страну с населением 9,5 млн человек проскочить через кольцо «рыночного социализма», смысл которого в том, чтобы превратить экономику в захудалый тематический парк централизации, планирования и национализации.





Александр Лукашенко прошел долгий путь, начав с руководства колхозом. Особенно благодаря черному золоту Москвы, предоставленному в обмен на геополитическую лояльность, в рамках программы пролетарского братства, блистательно названной «нефть в обмен на поцелуи». Однако это покровительство закончилось плохо. Глупый сын Кремля Лукашенко укусил руку, которая кормила его (и которая удерживала его у власти). Хотя нельзя сбрасывать со счетов и его последний патрон: выставить Украину красной тряпкой и говорить о международном вмешательст , чтобы Кремль мог начать все сначала, превратив ограниченный суверенитет Беларуси в вассалитет.





The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)





По мнению аналитиков, Путин мог бы добиться таких уступок, как более быстрая экономическая интеграция, единая валюта и размещение в Белоруссии более значительной российской военной инфраструктуры.





Москва уже начала то, что некоторые аналитики называют «гибридной аннексией» Беларуси. Это включает в себя расширение влияния на силы безопасности, если Москва направит силовиков на помощь Лукашенко, а также удержание Россией Беларуси при себе посредством финансовых обязательств и других уступок, таких как субсидированные цены на газ.