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Bloomberg: Сделка Sandvine с властями Беларуси по блокировке интернета отменилась

16.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Агентство Bloomberg сообщает, что сделка американской компании Sandvine с властями Беларуси по поставке в страну технологий блокировки интернета отменена по инициативе поставщика.



Компания мотивирует свое решение тем, что белорусские власти использовали ее технологии с целью нарушения прав человека.

Sandvine заявила, что в ее схему был добавлен код, который помешал свободному распространению информации в республике в период выборов.

Как сообщалось, американский поставщик столкнулся с проблемами после этой сделки. Например, сенатор Дик Дурбин призвал Министерство финансов США расследовать сделку: нет ли нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси. Возникло недовольство и в самой компании.

Отключения интернета в Беларуси были 9-11 августа и в последующие дни на фоне выборов и политического кризиса после них.
 
 
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Агентство Bloomberg сообщает, что сделка американской компании Sandvine с властями Беларуси по поставке в страну технологий блокировки интернета отменена по инициативе...
 
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