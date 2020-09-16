Bloomberg: Сделка Sandvine с властями Беларуси по блокировке интернета отменилась









Компания мотивирует свое решение тем, что белорусские власти использовали ее технологии с целью нарушения прав человека.





Sandvine заявила, что в ее схему был добавлен код, который помешал свободному распространению информации в республике в период выборов.





Как сообщалось, американский поставщик столкнулся с проблемами после этой сделки. Например, сенатор Дик Дурбин призвал Министерство финансов США расследовать сделку: нет ли нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси. Возникло недовольство и в самой компании.





Отключения интернета в Беларуси были 9-11 августа и в последующие дни на фоне выборов и политического кризиса после них.