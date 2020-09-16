|
Bloomberg: Сделка Sandvine с властями Беларуси по блокировке интернета отменилась
Источник материала: Партизан
Агентство Bloomberg сообщает, что сделка американской компании Sandvine с властями Беларуси по поставке в страну технологий блокировки интернета отменена по инициативе поставщика.
Компания мотивирует свое решение тем, что белорусские власти использовали ее технологии с целью нарушения прав человека.
Sandvine заявила, что в ее схему был добавлен код, который помешал свободному распространению информации в республике в период выборов.
Как сообщалось, американский поставщик столкнулся с проблемами после этой сделки. Например, сенатор Дик Дурбин призвал Министерство финансов США расследовать сделку: нет ли нарушений тех санкций, которые Штаты вводили в отношении Беларуси. Возникло недовольство и в самой компании.
Отключения интернета в Беларуси были 9-11 августа и в последующие дни на фоне выборов и политического кризиса после них.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Агентство Bloomberg сообщает, что сделка американской компании Sandvine с властями Беларуси по поставке в страну технологий блокировки интернета отменена по инициативе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)