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Язык тела и политика: Виторган высмеял позу Лукашенко на встрече с Путиным

16.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актер Максим Виторган прокомментировал одно из главных событий последних дней - переговоры Александр Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Артист обратил внимание на один из протокольных снимков с этой встречи: лидеры двух стран сидят напротив друг друга за маленьким столиком.

Виторган попытался составить психологический портрет белорусского гостя, исходя из "языка тела".

"Дамский угодник 18-19 вв. Никак гербарий принёс полюбоваться..." - подписал фото актер.

Он отметил, что в детстве мама часто посмеивалась над официальными встречами политиков, которые зачастую принимали нелепые, на ее взгляд, позы: "Как на мягкое сядут, так сразу ноги врастопырку, как будто с коня только слезли".
 
 
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Актер Максим Виторган прокомментировал одно из главных событий последних дней - переговоры Александр Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.
 
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