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Тихановская пообещала Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно уйдет с должности

16.09.2020 07:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская 15 сентября в интервью LB.ua сообщила, что если действующий белорусский президент Александр Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.




Она отметила, что в этом вопросе будет учтено мнение всех белорусов.

"Это все подлежит обсуждению. Если мирно пойдет, по-человечески, конечно, такая вероятность есть. Можно даже сказать, уверенность. Лично я должна говорить за всех людей", – добавила Тихановская.

На уточняющий вопрос о том, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, если уйдет с должности, Тихановская ответила: "Да".
 
 
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Лидер оппозиционного движения Беларуси Светлана Тихановская 15 сентября в интервью LB.ua сообщила, что если действующий белорусский президент Александр Лукашенко...
 
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