Как выбрать «свой» сорт винограда, чтобы поесть в сезон, приготовить напитки или сделать изюм

Источник материала: Tut.by

Если вы хотите посадить виноград, в начале осени еще можно успеть это сделать. Как определиться с сортом и как выбрать саженец, рассказал научный сотрудник и куратор коллекции винограда отдела селекции плодовых культур Института плодоводства Владимир Устинов.



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В Беларуси большое разнообразие сортов винограда: в Институте плодоводства коллекция этого растения насчитывает около 520 сортов. Произрастают они на территории отдела селекции плодовых культур. 17 из них — районированные, то есть их пригодность к выращиванию в нашей стране была проверена. Остальные сорта — экспериментальные. Они изучаются, ученые наблюдают, как какой сорт себя ведет.

— В государственный реестр на сегодняшний день входят сорта универсального назначения («Минский розовый», «Супага», «Зилга»), столовые («Агат донской», «Алешенькин», «Красотка», «Новоукраинский ранний», «Краса севера», «Космос», «Космонавт», «Антек»), технические (винные) «Маршал фош», «Кристалл», «Бианка», «Таежный изумруд», «Альфа», «Фиолетовый августовский».

Как выбрать неприхотливый, несложный в уходе сорт

При покупке саженцев Владимир Устинов рекомендует задать вопросы: «Что я хочу от винограда, для чего мне нужен виноград? Для еды, изюма, компота, вина или крепких напитков? А быть может, чтобы сделать арку-беседку?»

— У каждого сорта винограда — свой неповторимый вкус. Кому-то он может показаться приятным, а кому-то этот же вкус не нравится категорически.

Если виноград нужен для декора, чтобы, к примеру, сделать арку, подойдут универсальные сорта из реестра: «Минский розовый», «Супага», «Зилга». Из технических — «Маршал Фош», перспективный сорт — «Маркет». Из последних двух получается прекрасная арка и хорошие вина.

Тем, кто выбирает сорта винограда на изюм, эксперт советует присмотреться к кишмишным сортам, их в Беларуси довольно много.

— Для этих целей одни из самых неприхотливых и стабильных сортов — «Володар» (из новых сортов любительской селекции), «Кивин», «Марс», «Юпитер», «Спартанец», «кишмиш запорожский».

Из столовых сортов, по словам Владимира Устинова, очень вкусные сорта «Красотка» (на вкус с очень освежающим «мускатиком»), из темных — «Агат донской», из светло-ягодных — «Даша», «Интрига». Красно-ягодные интересные сорта: «Вовчик», «Ватра». Из розово-ягодных пользуются спросом «Юбилейный Новочеркасска», «Виктор».

На красное вино в первую очередь берут «Маршал Фош», «Маркет». Если кто-то любит классику, то подойдет «Пино-нуар», этот сорт ведет себя неплохо. Из «немцев» очень хорош сорт «Регент», он многим нравится.

Для белых вин, по мнению эксперта, прекрасно подходят «Кристалл», «Бианка», «Платовский», «Цветочный», «Дублянский».

— Последние два сорта имеют хорошо выраженный мускатный вкус: мускатно-цветочный и мускатно-медовый. Еще очень хорош немецкий сорт «Солярис».

Для приготовления более крепких напитков можно купить саженцы сорта «Бианка». Он венгерской селекции, пришел к нам из регионов, где производят коньяки. Этот сорт выведен специально для производства коньячных спиртов.

— Сверхновые сорта стоят бешеных денег, цена за один саженец может доходить до 100 долларов. А вот в институте у нас ценовая политика такая: технические винные сорта и универсальные стоят по 8 рублей за саженец, столовые — по 10 рублей.

Как выбрать саженец винограда

Если покупать саженцы винограда сейчас, в сентябре, то есть главный фактор, на который нужно обратить внимание. Нужно, чтобы была вызревшая лоза, причем минимум на три глазка.

Саженцы продаются с закрытой корневой системой и с открытой. Для посадки осенью подходят саженцы только с закрытой.

— С закрытой корневой системой растения обычно сами по себе некрупные. Но размер не имеет значения, главное — чтобы была вызревшая лоза. Такие растения можно высаживать начиная с мая месяца по сентябрь, если погода теплая — то по октябрь.

Как хранить и когда пересаживать саженцы

Саженцы, купленные в горшочках, можно посадить сразу либо пересадить в большой горшок и держать до морозов на балконе или прямо в квартире. При этом температура воздуха на балконе не должна опускаться ниже 5 градусов. Если саженец остался в квартире, то ему надо дать период покоя — остановить развитие в ноябре, чтобы произошел листопад и растение ушло в спячку. Это можно сделать, поставив горшок в холодное место. Отходу винограда в период покоя будет способствовать и сокращение светового дня.

— В феврале растение можно вновь внести в теплое помещение, тогда оно проснется и уже будет вегетировать. То есть мы удлиняем сезон вегетации на три месяца. С февраля по апрель оно развивается, растет, и в мае месяце мы уже можем высадить большое растение.

Саженцы вынограда, особенно если они хорошо развитые, можно посадить и осенью. Если будет теплая погода, растение за это время приживется, корневая система начнет развиваться, и весной кустарник без стресса пойдет в рост, а урожай можно будет собирать через год.

— Первое плодоношение винограда наступает на третий год, очень редко — на второй год. То есть если саженец посадить в этом году, в следующем он будет развиваться, а через год даст урожай.

Где продегустировать сорт перед покупкой

Ежегодно в сентябре при Институте плодоводства проходит День винограда, и это мероприятие уже стало традицией. Проходит оно по адресу: аг. Самохваловичи, ул. Ковалева, 2.

— В этом году День винограда состоится 18 сентября. Первая часть мероприятия начнется в 9 утра и будет включать в себя посещение виноградника, дегустация сортов, ознакомление с коллекцией. С 12 часов начнется вторая часть: демонстрация сортов.

Популяризацией виноградарства занимаются и в минском клубе «Паўночны вiнаград», где маститые виноградари читают лекции на актуальные темы (посадка винограда, защита, уход и т.п.). Клубы виноградарей есть также в Гомеле, Пинске и многих других городах Беларуси.