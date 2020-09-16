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Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. Сеты для больших компаний по 24 рубля

16.09.2020 07:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. Фестиваль задуман для того, чтобы заведения подготовили сеты для больших компаний. Все они сочетаются с пенными напитками из линейки BeerCap Project. В фестивале участвует 20 заведений, стоимость сетов по традиции единая — 24 рубля. Gastrofest пройдет с 17 сентября по 4 октября.

Отметим, что часть сетов можно заказать домой с помощью сервиса Delivio. Стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.

Ресторан-пивоварня «Друзья»

Адрес: Кульман, 40


Что входит в сет

  • крафт-бургер с плескавицей на огне
  • баварская колбаса, крылья барбекю
  • топинка с гуляшевой памазкой
  • кальмары
  • сырные шарики с халапеньо
  • свиные уши с фасолью
  • картофель фри, соус аджика

Вес сета: 1355 г

Лаунж-бар «Мята Lounge Center»

Адрес: пр-т Независимости, 19


Что входит в сет

  • кальмар на гриле в соусе
  • припущенные мидии в створках
  • северные креветки с травами
  • якитори из птицы
  • гёдзе с говядиной и соусом
  • острые крылышки в глазури
  • брускетта с бужениной и луком
  • овощи-гриль
  • картофель с луком и черным перцем

Вес сета: 1020 г

Middle Ground

Адрес: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход со двора)


Что входит в сет

  • сэндвич с тунцом и домашним майонезом
  • сэндвич с цыпленком карри, овощами и соусом
  • окорочка цыпленка в пряной панировке
  • салат со сладкой кукурузой гриль и чипсами
  • домашние чипсы с соусом
  • десерт из печеной муки с печеньем

Вес сета: 1190 г

Ресторан-пивоварня «Раковский бровар»

Адрес: ул. Витебская, 10


Что входит в сет

  • сэндвич с брискетом из свинины
  • запеченный картофель с мясным рагу и сыром
  • копченая овощная икра с чипсами тортильяс
  • копченые ребрышки с соусами кисло-сладкий чили и барбекю
  • шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки

Вес сета: 1478 г

Ресторан «Публика»

Адрес: пр-т Победителей, 21


Что входит в сет

  • рулька, куриные ножки
  • говяжий язык в панировке
  • сырные палочки, картофельные дольки
  • квашеная капуста, овощи гриль
  • микс-салат, хрен

Вес сета: 1750 г

Vinie Jones Pub

Адрес: ул. Интернациональная, 33


Что входит в сет

  • крылья в маринаде с соусом
  • пастуший пирог с мясом
  • картофель с пастой из трюфеля и с пармезаном
  • огурцы ким чи
  • десерт шоколадный брауни с чипсами из бекона и соусом из соленой карамели

Вес сета: 1600 г

Гастропаб The United Pub

Адрес: пр-т Независимости, 130


Что входит в сет

  • куриное филе в беконе на гриле
  • брускетты с томленой говядиной и карамелизированным луком
  • оладьи с креветкой и соусом тартар
  • салат коул-слоу, копченый сыр
  • митболы, подкопченые уши
  • картофельные шарики, куриные крылья в соусе
  • глазированный арахис
  • маринованный огурец, черри
  • перец халапеньо, горчичный соус

Вес сета: 1200 г

Кафе «У Франциска»

Адрес: пр-т Независимости, 19 (в арке)


Что входит в сет

  • свиные уши в листьях салата с соусом из хрена и красной фасолью
  • форшмак с замороженным зеленым яблоком на хлебе
  • картофельная колбаса под соусом с лесными грибами
  • рулет из грудинки с пюре из сезонных овощей
  • соленые хрущи с соусом из брусники

Вес сета: 1258 г

«Двор 28|26»

Адрес: ул. Революционная, 28/26


Что входит в сет

  • тартар из говядины и муссом из подкопченного сыра и гратена
  • бургер с говядиной, сыром сулугуни в панировке
  • куриное филе с песто и крем-чиз с горчичным соусом

Вес сета: 940 г

Гриль-бар «Наша пивная» & «Драйв барбекю»

Адрес: ул. Сухаревская, 33


Что входит в сет

  • бургер с реберным мясом в крафтовой булке
  • королевские креветки в соусе васаби с миндальной стружкой и шпинатом
  • картофель с соусом
  • печеная кукуруза
  • чили кон карне из вырезки говядины в лаваше
  • суп из пива, жареного картофеля, сливок и белых грибов

Вес сета: 1400 г

Ресторан «101»

Адрес: ул. Городской Вал, д. 12/1


Что входит в сет

  • пирожное Шу с тартаром из говядины и соусом из черной смородины
  • аранчини с говядиной и сыром сулугуни
  • томленые ребра под соусом, маринованные капуста с беконом и болгарский перец
  • соленый брауни с копченым мороженым и соленым арахисом

Вес: 1100 г

Караоке-бар «План Б»

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 10 а


Что входит в сет

  • роллы из бекона с овощами, чизкейк из лосося
  • хрустящая курица, такос с треской в соусе
  • соус из белой фасоли с розмарином и из свеклы с кокосовым молоком и имбирем
  • арбуз на гриле, морковь с базиликом, соусы

Вес сета: 1250 г

Back Door bar

Адрес: ул. Октябрьская, 16, к. 3 (дворик у реки, вход через белую калитку)


Что входит в сет

  • бургер с копченым ростбифом
  • бургер с томленой свининой
  • бургер с рваной курицей
  • сырные шарики с ветчиной
  • соусы, кукурузные чипсы

Вес сета: 1235 г

Гастробар «Лес»

Адрес: ул. Зыбицкая, 9, пом. 22


Что входит в сет

  • смёрреброды с паштетом из говяжьего сердца
  • смёрреброды с паштетом из дальневосточного оленя
  • фасоль с томатной сальсой
  • утиные колбаски
  • кукурузные чипсы с муссом из подкопченой семги и тартаром из грудинки
  • рагу из конины с картофелем и грибами
  • маринованные патисоны, черемша и чеснок

Вес сета: 1000 г

Chef Arts

Адреса: пр-т Победителей, 84, и ул. Притыцкого, 93


Что входит в сет

  • сырные палочки с мятным соусом
  • ролл опаленный с беконом (8 шт.)
  • ролл с тунцом тартар (4 шт.)
  • фрай-ролл с лососем
  • хвосты тигровых креветок на гриле
  • микс овощей с шампиньонами и шпинатом
  • соусы, в том числе соевый, васаби, имбирь

Вес сета: 1150 г

PiNCH

Адрес: ул. Кирова, 19


Что входит в сет

  • бургер с форелью и соусом тартар
  • чили кон карне с лаймом
  • картофель фри с карри
  • тартар из говяжьей вырезки с перепелиным яйцом и каперсами
  • говяжьи колбаски с томатным карри

Вес сета: 1150 г

Clever Irish Pub

Адрес: ул. Гикало, 5


Что входит в сет

  • наггетсы из цыпленка в глазури, кукуруза запеченая с сыром
  • куриные крылья в глазури, томленая грудинка в глазури
  • тортильи с сыром моцарелла, халапеньо и зеленью
  • картофель фри, начос с чили, пряная морковь, микс-салат
  • соусы

Вес сета: 1600 г

Pub 1067

Адрес: ул. Володарского, 22


Что входит в сет

  • бургер с печеными перцами и сальсой
  • свиные ребра в глазури
  • кукуруза под сырным соусом, овощи гриль и деревенский картофель

Вес сета: 1500 г

Ресторан Perfetto

Адрес: ул. Немига, 28


Что входит в сет

  • сет брускетт (6 шт.) и сет разносолов (4 вида)
  • две перепелки, куриные крылья, ребра, молодой картофель на гриле c зеленью, соусы
  • морепродукты с сезонными овощами на гриле

Вес сета: 1435 г

Ресторан «Тифлисъ»

Адрес: ул. Толбухина, 3


Что входит в сет

  • када (грузинская выпечка) с чесночной начинкой и домашней аджикой
  • красная фасоль, заправленная специями и репчатым луком
  • мини-чебуреки с картофелем и грибами
  • кучмачи — блюдо из телячьих потрошков, тушеных в вине и приправленных специями и гранатом
  • сырные эларджи (жаренные во фритюре шарики из кукурузной муки с сулугуни)
  • куриные крылья со специями и соусом
  • хинкали с говядиной и свининой
  • шоти (грузинский хлеб)

Вес: 1445 г

По традиции, во время фестиваля можно будет получить комплимент от генерального партнера фестиваля Альфа-Банка: при расчете за фестивальный сет карточкой каждый гость получит купон, который сможет обменять на бесплатный десерт при следующем посещении. Также на фестиваль возвращается механика получения призов от партнеров: чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от BeerCap Project.

В этот раз организаторы фестиваля вместе с партнером i-Store также разыгрывают iPhone SE, чтобы у гостей фестиваля была возможность сделать качественные и яркие снимки сетов.

Не забывайте, что все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном Telegram-канале.

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Теги: Минск
 
 
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Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. В фестивале участвует 20 заведений, стоимость сетов по традиции единая - 24 рубля. Gastrofest пройдет с 17 сентября по 4 октября.
 
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