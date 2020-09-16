Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. Сеты для больших компаний по 24 рубля

Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. Фестиваль задуман для того, чтобы заведения подготовили сеты для больших компаний. Все они сочетаются с пенными напитками из линейки BeerCap Project. В фестивале участвует 20 заведений, стоимость сетов по традиции единая — 24 рубля. Gastrofest пройдет с 17 сентября по 4 октября.
Отметим, что часть сетов можно заказать домой с помощью сервиса Delivio. Стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.
Ресторан-пивоварня «Друзья»
Адрес: Кульман, 40
Что входит в сет
крафт-бургер с плескавицей на огне
баварская колбаса, крылья барбекю
топинка с гуляшевой памазкой
кальмары
сырные шарики с халапеньо
свиные уши с фасолью
картофель фри, соус аджика
Вес сета: 1355 г
Лаунж-бар «Мята Lounge Center»
Адрес: пр-т Независимости, 19
Что входит в сет
кальмар на гриле в соусе
припущенные мидии в створках
северные креветки с травами
якитори из птицы
гёдзе с говядиной и соусом
острые крылышки в глазури
брускетта с бужениной и луком
овощи-гриль
картофель с луком и черным перцем
Вес сета: 1020 г
Middle Ground
Адрес: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход со двора)
Что входит в сет
сэндвич с тунцом и домашним майонезом
сэндвич с цыпленком карри, овощами и соусом
окорочка цыпленка в пряной панировке
салат со сладкой кукурузой гриль и чипсами
домашние чипсы с соусом
десерт из печеной муки с печеньем
Вес сета: 1190 г
Ресторан-пивоварня «Раковский бровар»
Адрес: ул. Витебская, 10
Что входит в сет
сэндвич с брискетом из свинины
запеченный картофель с мясным рагу и сыром
копченая овощная икра с чипсами тортильяс
копченые ребрышки с соусами кисло-сладкий чили и барбекю
шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки
Вес сета: 1478 г
Ресторан «Публика»
Адрес: пр-т Победителей, 21
Что входит в сет
рулька, куриные ножки
говяжий язык в панировке
сырные палочки, картофельные дольки
квашеная капуста, овощи гриль
микс-салат, хрен
Вес сета: 1750 г
Vinie Jones Pub
Адрес: ул. Интернациональная, 33
Что входит в сет
крылья в маринаде с соусом
пастуший пирог с мясом
картофель с пастой из трюфеля и с пармезаном
огурцы ким чи
десерт шоколадный брауни с чипсами из бекона и соусом из соленой карамели
Вес сета: 1600 г
Гастропаб The United Pub
Адрес: пр-т Независимости, 130
Что входит в сет
куриное филе в беконе на гриле
брускетты с томленой говядиной и карамелизированным луком
оладьи с креветкой и соусом тартар
салат коул-слоу, копченый сыр
митболы, подкопченые уши
картофельные шарики, куриные крылья в соусе
глазированный арахис
маринованный огурец, черри
перец халапеньо, горчичный соус
Вес сета: 1200 г
Кафе «У Франциска»
Адрес: пр-т Независимости, 19 (в арке)
Что входит в сет
свиные уши в листьях салата с соусом из хрена и красной фасолью
форшмак с замороженным зеленым яблоком на хлебе
картофельная колбаса под соусом с лесными грибами
рулет из грудинки с пюре из сезонных овощей
соленые хрущи с соусом из брусники
Вес сета: 1258 г
«Двор 28|26»
Адрес: ул. Революционная, 28/26
Что входит в сет
тартар из говядины и муссом из подкопченного сыра и гратена
бургер с говядиной, сыром сулугуни в панировке
куриное филе с песто и крем-чиз с горчичным соусом
Вес сета: 940 г
Гриль-бар «Наша пивная» & «Драйв барбекю»
Адрес: ул. Сухаревская, 33
Что входит в сет
бургер с реберным мясом в крафтовой булке
королевские креветки в соусе васаби с миндальной стружкой и шпинатом
картофель с соусом
печеная кукуруза
чили кон карне из вырезки говядины в лаваше
суп из пива, жареного картофеля, сливок и белых грибов
Вес сета: 1400 г
Ресторан «101»
Адрес: ул. Городской Вал, д. 12/1
Что входит в сет
пирожное Шу с тартаром из говядины и соусом из черной смородины
аранчини с говядиной и сыром сулугуни
томленые ребра под соусом, маринованные капуста с беконом и болгарский перец
соленый брауни с копченым мороженым и соленым арахисом
Вес: 1100 г
Караоке-бар «План Б»
Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 10 а
Что входит в сет
роллы из бекона с овощами, чизкейк из лосося
хрустящая курица, такос с треской в соусе
соус из белой фасоли с розмарином и из свеклы с кокосовым молоком и имбирем
арбуз на гриле, морковь с базиликом, соусы
Вес сета: 1250 г
Back Door bar
Адрес: ул. Октябрьская, 16, к. 3 (дворик у реки, вход через белую калитку)
Что входит в сет
бургер с копченым ростбифом
бургер с томленой свининой
бургер с рваной курицей
сырные шарики с ветчиной
соусы, кукурузные чипсы
Вес сета: 1235 г
Гастробар «Лес»
Адрес: ул. Зыбицкая, 9, пом. 22
Что входит в сет
смёрреброды с паштетом из говяжьего сердца
смёрреброды с паштетом из дальневосточного оленя
фасоль с томатной сальсой
утиные колбаски
кукурузные чипсы с муссом из подкопченой семги и тартаром из грудинки
рагу из конины с картофелем и грибами
маринованные патисоны, черемша и чеснок
Вес сета: 1000 г
Chef Arts
Адреса: пр-т Победителей, 84, и ул. Притыцкого, 93
Что входит в сет
сырные палочки с мятным соусом
ролл опаленный с беконом (8 шт.)
ролл с тунцом тартар (4 шт.)
фрай-ролл с лососем
хвосты тигровых креветок на гриле
микс овощей с шампиньонами и шпинатом
соусы, в том числе соевый, васаби, имбирь
Вес сета: 1150 г
PiNCH
Адрес: ул. Кирова, 19
Что входит в сет
бургер с форелью и соусом тартар
чили кон карне с лаймом
картофель фри с карри
тартар из говяжьей вырезки с перепелиным яйцом и каперсами
говяжьи колбаски с томатным карри
Вес сета: 1150 г
Clever Irish Pub
Адрес: ул. Гикало, 5
Что входит в сет
наггетсы из цыпленка в глазури, кукуруза запеченая с сыром
куриные крылья в глазури, томленая грудинка в глазури
тортильи с сыром моцарелла, халапеньо и зеленью
картофель фри, начос с чили, пряная морковь, микс-салат
соусы
Вес сета: 1600 г
Pub 1067
Адрес: ул. Володарского, 22
Что входит в сет
бургер с печеными перцами и сальсой
свиные ребра в глазури
кукуруза под сырным соусом, овощи гриль и деревенский картофель
Вес сета: 1500 г
Ресторан Perfetto
Адрес: ул. Немига, 28
Что входит в сет
сет брускетт (6 шт.) и сет разносолов (4 вида)
две перепелки, куриные крылья, ребра, молодой картофель на гриле c зеленью, соусы
морепродукты с сезонными овощами на гриле
Вес сета: 1435 г
Ресторан «Тифлисъ»
Адрес: ул. Толбухина, 3
Что входит в сет
када (грузинская выпечка) с чесночной начинкой и домашней аджикой
красная фасоль, заправленная специями и репчатым луком
мини-чебуреки с картофелем и грибами
кучмачи — блюдо из телячьих потрошков, тушеных в вине и приправленных специями и гранатом
сырные эларджи (жаренные во фритюре шарики из кукурузной муки с сулугуни)
куриные крылья со специями и соусом
хинкали с говядиной и свининой
шоти (грузинский хлеб)
Вес: 1445 г
По традиции, во время фестиваля можно будет получить комплимент от генерального партнера фестиваля Альфа-Банка: при расчете за фестивальный сет карточкой каждый гость получит купон, который сможет обменять на бесплатный десерт при следующем посещении. Также на фестиваль возвращается механика получения призов от партнеров: чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от BeerCap Project.
В этот раз организаторы фестиваля вместе с партнером i-Store также разыгрывают iPhone SE, чтобы у гостей фестиваля была возможность сделать качественные и яркие снимки сетов.
Не забывайте, что все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном Telegram-канале.