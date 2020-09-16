Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft. Сеты для больших компаний по 24 рубля

Источник материала: Tut.by

Завтра в Минске стартует новый Gastrofest.Craft . Фестиваль задуман для того, чтобы заведения подготовили сеты для больших компаний. Все они сочетаются с пенными напитками из линейки BeerCap Project. В фестивале участвует 20 заведений, стоимость сетов по традиции единая — 24 рубля. Gastrofest пройдет с 17 сентября по 4 октября.

Отметим, что часть сетов можно заказать домой с помощью сервиса Delivio. Стоимость доставки не входит в цену сета и зависит от вашей геолокации.

Ресторан-пивоварня «Друзья»

Адрес: Кульман, 40





Что входит в сет

крафт-бургер с плескавицей на огне

баварская колбаса, крылья барбекю

топинка с гуляшевой памазкой

кальмары

сырные шарики с халапеньо

свиные уши с фасолью

картофель фри, соус аджика

Вес сета: 1355 г

Лаунж-бар «Мята Lounge Center»

Адрес: пр-т Независимости, 19





Что входит в сет

кальмар на гриле в соусе

припущенные мидии в створках

северные креветки с травами

якитори из птицы

гёдзе с говядиной и соусом

острые крылышки в глазури

брускетта с бужениной и луком

овощи-гриль

картофель с луком и черным перцем

Вес сета: 1020 г

Middle Ground

Адрес: ул. Октябрьская, 23 (второй этаж, вход со двора)





Что входит в сет

сэндвич с тунцом и домашним майонезом

сэндвич с цыпленком карри, овощами и соусом

окорочка цыпленка в пряной панировке

салат со сладкой кукурузой гриль и чипсами

домашние чипсы с соусом

десерт из печеной муки с печеньем

Вес сета: 1190 г

Ресторан-пивоварня «Раковский бровар»

Адрес: ул. Витебская, 10





Что входит в сет

сэндвич с брискетом из свинины

запеченный картофель с мясным рагу и сыром

копченая овощная икра с чипсами тортильяс

копченые ребрышки с соусами кисло-сладкий чили и барбекю

шоколадный бисквит с кремом из вареной сгущенки

Вес сета: 1478 г

Ресторан «Публика»

Адрес: пр-т Победителей, 21





Что входит в сет

рулька, куриные ножки

говяжий язык в панировке

сырные палочки, картофельные дольки

квашеная капуста, овощи гриль

микс-салат, хрен

Вес сета: 1750 г

Vinie Jones Pub

Адрес: ул. Интернациональная, 33





Что входит в сет

крылья в маринаде с соусом

пастуший пирог с мясом

картофель с пастой из трюфеля и с пармезаном

огурцы ким чи

десерт шоколадный брауни с чипсами из бекона и соусом из соленой карамели

Вес сета: 1600 г

Гастропаб The United Pub

Адрес: пр-т Независимости, 130





Что входит в сет

куриное филе в беконе на гриле

брускетты с томленой говядиной и карамелизированным луком

оладьи с креветкой и соусом тартар

салат коул-слоу, копченый сыр

митболы, подкопченые уши

картофельные шарики, куриные крылья в соусе

глазированный арахис

маринованный огурец, черри

перец халапеньо, горчичный соус

Вес сета: 1200 г

Кафе «У Франциска»

Адрес: пр-т Независимости, 19 (в арке)





Что входит в сет

свиные уши в листьях салата с соусом из хрена и красной фасолью

форшмак с замороженным зеленым яблоком на хлебе

картофельная колбаса под соусом с лесными грибами

рулет из грудинки с пюре из сезонных овощей

соленые хрущи с соусом из брусники

Вес сета: 1258 г

«Двор 28|26»

Адрес: ул. Революционная, 28/26





Что входит в сет

тартар из говядины и муссом из подкопченного сыра и гратена

бургер с говядиной, сыром сулугуни в панировке

куриное филе с песто и крем-чиз с горчичным соусом

Вес сета: 940 г

Гриль-бар «Наша пивная» & «Драйв барбекю»

Адрес: ул. Сухаревская, 33





Что входит в сет

бургер с реберным мясом в крафтовой булке

королевские креветки в соусе васаби с миндальной стружкой и шпинатом

картофель с соусом

печеная кукуруза

чили кон карне из вырезки говядины в лаваше

суп из пива, жареного картофеля, сливок и белых грибов

Вес сета: 1400 г

Ресторан «101»

Адрес: ул. Городской Вал, д. 12/1





Что входит в сет

пирожное Шу с тартаром из говядины и соусом из черной смородины

аранчини с говядиной и сыром сулугуни

томленые ребра под соусом, маринованные капуста с беконом и болгарский перец

соленый брауни с копченым мороженым и соленым арахисом

Вес: 1100 г

Караоке-бар «План Б»

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 10 а





Что входит в сет

роллы из бекона с овощами, чизкейк из лосося

хрустящая курица, такос с треской в соусе

соус из белой фасоли с розмарином и из свеклы с кокосовым молоком и имбирем

арбуз на гриле, морковь с базиликом, соусы

Вес сета: 1250 г

Back Door bar

Адрес: ул. Октябрьская, 16, к. 3 (дворик у реки, вход через белую калитку)





Что входит в сет

бургер с копченым ростбифом

бургер с томленой свининой

бургер с рваной курицей

сырные шарики с ветчиной

соусы, кукурузные чипсы

Вес сета: 1235 г

Гастробар «Лес»

Адрес: ул. Зыбицкая, 9, пом. 22





Что входит в сет

смёрреброды с паштетом из говяжьего сердца

смёрреброды с паштетом из дальневосточного оленя

фасоль с томатной сальсой

утиные колбаски

кукурузные чипсы с муссом из подкопченой семги и тартаром из грудинки

рагу из конины с картофелем и грибами

маринованные патисоны, черемша и чеснок

Вес сета: 1000 г

Chef Arts

Адреса: пр-т Победителей, 84, и ул. Притыцкого, 93





Что входит в сет

сырные палочки с мятным соусом

ролл опаленный с беконом (8 шт.)

ролл с тунцом тартар (4 шт.)

фрай-ролл с лососем

хвосты тигровых креветок на гриле

микс овощей с шампиньонами и шпинатом

соусы, в том числе соевый, васаби, имбирь

Вес сета: 1150 г

PiNCH

Адрес: ул. Кирова, 19





Что входит в сет

бургер с форелью и соусом тартар

чили кон карне с лаймом

картофель фри с карри

тартар из говяжьей вырезки с перепелиным яйцом и каперсами

говяжьи колбаски с томатным карри

Вес сета: 1150 г

Clever Irish Pub

Адрес: ул. Гикало, 5





Что входит в сет

наггетсы из цыпленка в глазури, кукуруза запеченая с сыром

куриные крылья в глазури, томленая грудинка в глазури

тортильи с сыром моцарелла, халапеньо и зеленью

картофель фри, начос с чили, пряная морковь, микс-салат

соусы

Вес сета: 1600 г

Pub 1067

Адрес: ул. Володарского, 22





Что входит в сет

бургер с печеными перцами и сальсой

свиные ребра в глазури

кукуруза под сырным соусом, овощи гриль и деревенский картофель

Вес сета: 1500 г

Ресторан Perfetto

Адрес: ул. Немига, 28





Что входит в сет

сет брускетт (6 шт.) и сет разносолов (4 вида)

две перепелки, куриные крылья, ребра, молодой картофель на гриле c зеленью, соусы

морепродукты с сезонными овощами на гриле

Вес сета: 1435 г

Ресторан «Тифлисъ»

Адрес: ул. Толбухина, 3





Что входит в сет

када (грузинская выпечка) с чесночной начинкой и домашней аджикой

красная фасоль, заправленная специями и репчатым луком

мини-чебуреки с картофелем и грибами

кучмачи — блюдо из телячьих потрошков, тушеных в вине и приправленных специями и гранатом

сырные эларджи (жаренные во фритюре шарики из кукурузной муки с сулугуни)

куриные крылья со специями и соусом

хинкали с говядиной и свининой

шоти (грузинский хлеб)

Вес: 1445 г

По традиции, во время фестиваля можно будет получить комплимент от генерального партнера фестиваля Альфа-Банка: при расчете за фестивальный сет карточкой каждый гость получит купон, который сможет обменять на бесплатный десерт при следующем посещении. Также на фестиваль возвращается механика получения призов от партнеров: чем больше пройдено заведений-участников и проставлено печатей, тем больше шансов получить подарки от BeerCap Project.

В этот раз организаторы фестиваля вместе с партнером i-Store также разыгрывают iPhone SE, чтобы у гостей фестиваля была возможность сделать качественные и яркие снимки сетов.

Не забывайте, что все заведения принимают участие в народном голосовании на сайте gastrofest.by и в одноименном Telegram-канале.

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