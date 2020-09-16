|
Басков пообещал, что «Динамо» в этом году многих удивит
Источник материала: Tut.by
Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо» и новоиспеченный глава ФХБ Дмитрий Басков в
— Были большие переговоры с генеральными менеджерами НХЛовских клубов, были переговоры с хоккеистами. Ребята поверили в нас. Они сегодня демонстрируют быстрый, агрессивный, мощный хоккей. В этом году мы многих удивим, поверьте.
Все это сделано с акцентом на нашу сборную, чтобы через год-два эти игроки стали лидерами, — сказал Басков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
Напомним, вчера динамовцы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом он рассказал в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)