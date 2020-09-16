Басков пообещал, что «Динамо» в этом году многих удивит

Источник материала: Tut.by

Председатель Наблюдательного совета минского «Динамо» и новоиспеченный глава ФХБ Дмитрий Басков в программе «Спорт-кадр» на телеканале «Беларусь 5» заявил, что клуб многих удивит в этом году.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Были большие переговоры с генеральными менеджерами НХЛовских клубов, были переговоры с хоккеистами. Ребята поверили в нас. Они сегодня демонстрируют быстрый, агрессивный, мощный хоккей. В этом году мы многих удивим, поверьте.

Все это сделано с акцентом на нашу сборную, чтобы через год-два эти игроки стали лидерами, — сказал Басков в программе «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Напомним, вчера динамовцы завоевали свою первую победу в сезоне в основное время, обыграв в гостях «Витязь». До этого команда получила очки за то, что в Минск отказался лететь «Йокерит», еще в двух играх была получена победа в овертайме, два матча «Динамо» проиграло в основное время.