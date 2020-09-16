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Теплая воздушная масса окутала Беларусь

16.09.2020 08:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В среду погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса.

Ожидается теплая без осадков погода. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.

  • Брест +26..+28°C;
  • Витебск +22..+24°C;
  • Гомель +24..+26°C;
  • Гродно +24..+26°C;
  • Могилев +23..+25°C;
  • Минск +23..+25°C.
 
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В среду погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается теплая без осадков погода. В утренние...
 
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