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Теплая воздушная масса окутала Беларусь
Источник материала: Навiны
В среду погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса.
Ожидается теплая без осадков погода. В утренние часы местами сохранится туман. Ветер южный, юго-западный слабый до умеренного.
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В среду погоду в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса. Ожидается теплая без осадков погода. В утренние...
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