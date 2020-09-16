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Американская компания Sandvine расторгла сделку с Минском
Источник материала: Навiны
Американская компания Sandvine, поставившая в Беларусь оборудование для фильтрации интернет-трафика, сообщила о расторжении сделки.
По информации Bloomberg, предварительное расследование показало, что в продукцию компании был добавлен некий код «с целью воспрепятствовать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси».
Компания расценила это как нарушение прав человека, которое «вызвало автоматическое прекращение лицензионного соглашения».
В Sandvine заверили, что компания серьезно относится к злоупотреблениям правами человека. При этом прекращение технической поддержки и обновлений не означает, что поставленное оборудование немедленно перестанет работать, пишет
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Американская компания Sandvine, поставившая в Беларусь оборудование для фильтрации интернет-трафика, сообщила о расторжении сделки.
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