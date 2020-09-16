Американская компания Sandvine расторгла сделку с Минском

Американская компания Sandvine, поставившая в Беларусь оборудование для фильтрации интернет-трафика, сообщила о расторжении сделки.

По информации Bloomberg, предварительное расследование показало, что в продукцию компании был добавлен некий код «с целью воспрепятствовать свободному потоку информации во время выборов в Беларуси».

Компания расценила это как нарушение прав человека, которое «вызвало автоматическое прекращение лицензионного соглашения».