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В помощь бизнесу. Как получить отсрочку по уплате налогов
Источник материала: Навiны
Бизнесмен может добиться отсрочки или рассрочки по уплате налогов.
О том, как и в каких случаях это возможно, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро
Должна быть веская причина
Отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой предоставляются организации или индивидуальному предпринимателю на сумму задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням — каждая на срок не более одного года.
Чтобы получить отсрочку, у бизнесмена должно быть одно из трех оснований:
- угроза банкротства в случае единовременной выплаты задолженности по налогам/сборам/пеням;
- задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного госзаказа;
- причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или других обстоятельств непреодолимой силы.
Отсрочка с обязательным условием
Кроме того, есть условие пользования отсрочкой, рассрочкой или отсрочкой с последующей рассрочкой.
Это условие закреплено в статье 49
- текущих платежей в бюджет — в срок, установленный законом;
- платежей в погашение отсроченного/рассроченного долга по налогам/сборам/пеням, а также платежей в погашение сумм налогов/сборов, по которым бизнесмену выдан налоговый кредит, и процентов за пользование отсрочкой/рассрочкой или налоговым кредитом — в срок, установленный решением о предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой.
Три шага для получения отсрочки
Организация или ИП могут получить отсрочку/рассрочку как по одному, так и по нескольким налогам сразу.
Если вы хотите получить отсрочку/рассрочку по уплате налогов, вам необходимо подать заявление об изменении установленного законом срока уплаты налогов/сборов/пеней.
Важно. Заявление составляется по
К заявлению должны быть приложены три документа:
- годовая/промежуточная индивидуальная отчетность за последний отчетный период, которая составляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности;
- справка на последнюю отчетную дату об основных экономических показателях;
Важно. Справка составляется по
- экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости ущерба, причиненного организации или ИП в результате обстоятельств непреодолимой силы, а также о стоимости возмещения этого ущерба.
Это заявление необходимо подать в республиканский орган госуправления, иную госорганизацию, подчиненную правительству, в подчинении или ведении которых находится организация или в состав которых она входит.
Все другие организации, а также ИП подают заявление в областной (Минский городской) исполнительный комитет по месту нахождения организации или месту жительства ИП.
Госорган рассматривает заявление и прилагаемые документы, а потом запрашивает в налоговой службе сведения о состоянии расчетов с бюджетом. После этого он готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления отсрочки/рассрочки и проект решения.
В течение пяти рабочих дней после подготовки заключения чиновники извещают о своем решении организацию или ИП, которые претендовали на изменение срока уплаты налогов/сборов/пеней.
Мелочей здесь не бывает
Помните, что начисление пеней на суммы задолженности по налогам прекращается с первого дня срока, на который дана отсрочка/рассрочка.
Что касается процентов, то при предоставлении отсрочки/рассрочки уплаты налогов и пени в случае угрозы экономической несостоятельности (банкротства) на сумму задолженности начисляются проценты.
Размер этих процентов составляет не менее 1/4 процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на день уплаты (взыскания) платежей в погашение отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, пеням, за каждый день периода пользования отсрочкой/рассрочкой.
Если отсрочка/рассрочка по уплате налогов дана в результате задержки финансирования из бюджета или причинения ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы, то на сумму задолженности проценты не начисляются.
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Бизнесмен может добиться отсрочки или рассрочки по уплате налогов.
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