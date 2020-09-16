В помощь бизнесу. Как получить отсрочку по уплате налогов

Бизнесмен может добиться отсрочки или рассрочки по уплате налогов.

О том, как и в каких случаях это возможно, Naviny.by рассказывает адвокат адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Алексей Король.

Должна быть веская причина

Отсрочка, рассрочка или отсрочка с последующей рассрочкой предоставляются организации или индивидуальному предпринимателю на сумму задолженности по налогам, сборам (пошлинам), пеням — каждая на срок не более одного года.

Чтобы получить отсрочку, у бизнесмена должно быть одно из трех оснований:

- угроза банкротства в случае единовременной выплаты задолженности по налогам/сборам/пеням;

- задержка финансирования из бюджета, в том числе оплаты выполненного госзаказа;

- причинение ущерба в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или других обстоятельств непреодолимой силы.

Отсрочка с обязательным условием

Кроме того, есть условие пользования отсрочкой, рассрочкой или отсрочкой с последующей рассрочкой.

Это условие закреплено в статье 49 Налогового кодекса и предполагает уплату:

- текущих платежей в бюджет — в срок, установленный законом;

- платежей в погашение отсроченного/рассроченного долга по налогам/сборам/пеням, а также платежей в погашение сумм налогов/сборов, по которым бизнесмену выдан налоговый кредит, и процентов за пользование отсрочкой/рассрочкой или налоговым кредитом — в срок, установленный решением о предоставлении отсрочки, рассрочки или отсрочки с последующей рассрочкой.

Три шага для получения отсрочки

Организация или ИП могут получить отсрочку/рассрочку как по одному, так и по нескольким налогам сразу.

Если вы хотите получить отсрочку/рассрочку по уплате налогов, вам необходимо подать заявление об изменении установленного законом срока уплаты налогов/сборов/пеней.

Важно. Заявление составляется по форме , которая приведена в приложении 34-4, утвержденном постановлением МНС № 14 от 26 апреля 2013 года.

К заявлению должны быть приложены три документа:

- годовая/промежуточная индивидуальная отчетность за последний отчетный период, которая составляется в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности;

- справка на последнюю отчетную дату об основных экономических показателях;

Важно. Справка составляется по форме , которая утверждена постановлением Минэкономики № 42 от 20 июня 2016 года.

- экспертные заключения уполномоченного органа (организации) о стоимости ущерба, причиненного организации или ИП в результате обстоятельств непреодолимой силы, а также о стоимости возмещения этого ущерба.

Это заявление необходимо подать в республиканский орган госуправления, иную госорганизацию, подчиненную правительству, в подчинении или ведении которых находится организация или в состав которых она входит.

Все другие организации, а также ИП подают заявление в областной (Минский городской) исполнительный комитет по месту нахождения организации или месту жительства ИП.

Госорган рассматривает заявление и прилагаемые документы, а потом запрашивает в налоговой службе сведения о состоянии расчетов с бюджетом. После этого он готовит заключение о целесообразности (нецелесообразности) предоставления отсрочки/рассрочки и проект решения.

В течение пяти рабочих дней после подготовки заключения чиновники извещают о своем решении организацию или ИП, которые претендовали на изменение срока уплаты налогов/сборов/пеней.

Мелочей здесь не бывает

Помните, что начисление пеней на суммы задолженности по налогам прекращается с первого дня срока, на который дана отсрочка/рассрочка.

Что касается процентов, то при предоставлении отсрочки/рассрочки уплаты налогов и пени в случае угрозы экономической несостоятельности (банкротства) на сумму задолженности начисляются проценты.

Размер этих процентов составляет не менее 1/4 процентной ставки, равной 1/360 ставки рефинансирования Нацбанка, действующей на день уплаты (взыскания) платежей в погашение отсроченных (рассроченных) сумм задолженности по налогам, пеням, за каждый день периода пользования отсрочкой/рассрочкой.

Если отсрочка/рассрочка по уплате налогов дана в результате задержки финансирования из бюджета или причинения ущерба в результате обстоятельств непреодолимой силы, то на сумму задолженности проценты не начисляются.

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