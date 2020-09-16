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В Бобруйске сестра пришла на суд к брату — осудили и ее

16.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

15 сентября в Бобруйске рассматривалось дело Ивана Хамренко за участие в шествии. Он получил штраф, но на свободу не вышел. Кроме того в суде задержали и его сестру Ирину Купцевич, пишет «Свабода».




Ивана Хамренко задержали еще 25 августа, составили протокол за участие в шествии и отпустили домой. Суд над ним начался 9 сентября и длился несколько дней.

Утром 15 сентября на оглашение приговора пришла сестра Ивана, журналистка Reform.by Ирина Купцевич. Ее прямо из здания суда милиционеры отвезли в ГУВД на составление протокола также за участие в шествии 13 сентября. 14 сентября Ирине звонил участковый, приглашал на беседу — она приходила в согласованное время, но его не было.

Тем временем Ивану присудили штраф 675 рублей и прямо в зале суда задержали во второй раз, на этот раз за участие в шествии 13 сентября.

После обеда над братом и сестрой состоялись суды. Ирина Купцевич получила наказание в виде штрафа в 10 базовых, а Иван Хамренко в дополнение к предыдущему штрафу — 7 суток ареста.
 
 
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15 сентября в Бобруйске рассматривалось дело Ивана Хамренко за участие в шествии. Он получил штраф, но на свободу не вышел. Кроме того в суде задержали и его сестру...
 
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