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В Бобруйске сестра пришла на суд к брату — осудили и ее
Источник материала: Партизан
15 сентября в Бобруйске рассматривалось дело Ивана Хамренко за участие в шествии. Он получил штраф, но на свободу не вышел. Кроме того в суде задержали и его сестру Ирину Купцевич,
Ивана Хамренко задержали еще 25 августа, составили протокол за участие в шествии и отпустили домой. Суд над ним начался 9 сентября и длился несколько дней.
Утром 15 сентября на оглашение приговора пришла сестра Ивана, журналистка Reform.by Ирина Купцевич. Ее прямо из здания суда милиционеры отвезли в ГУВД на составление протокола также за участие в шествии 13 сентября. 14 сентября Ирине звонил участковый, приглашал на беседу — она приходила в согласованное время, но его не было.
Тем временем Ивану присудили штраф 675 рублей и прямо в зале суда задержали во второй раз, на этот раз за участие в шествии 13 сентября.
После обеда над братом и сестрой состоялись суды. Ирина Купцевич получила наказание в виде штрафа в 10 базовых, а Иван Хамренко в дополнение к предыдущему штрафу — 7 суток ареста.
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15 сентября в Бобруйске рассматривалось дело Ивана Хамренко за участие в шествии. Он получил штраф, но на свободу не вышел. Кроме того в суде задержали и его сестру...
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