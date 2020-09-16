В Бобруйске сестра пришла на суд к брату — осудили и ее













Ивана Хамренко задержали еще 25 августа, составили протокол за участие в шествии и отпустили домой. Суд над ним начался 9 сентября и длился несколько дней.





Утром 15 сентября на оглашение приговора пришла сестра Ивана, журналистка Reform.by Ирина Купцевич. Ее прямо из здания суда милиционеры отвезли в ГУВД на составление протокола также за участие в шествии 13 сентября. 14 сентября Ирине звонил участковый, приглашал на беседу — она приходила в согласованное время, но его не было.





Тем временем Ивану присудили штраф 675 рублей и прямо в зале суда задержали во второй раз, на этот раз за участие в шествии 13 сентября.





После обеда над братом и сестрой состоялись суды. Ирина Купцевич получила наказание в виде штрафа в 10 базовых, а Иван Хамренко в дополнение к предыдущему штрафу — 7 суток ареста.



