В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля

ОНТ . О том, что в конце сентября в Беларусь должен прибыть новый посол Израиля в Беларуси, проинформировал телеканал





Представитель дипломатии Израиля посол Алекс Гольдман-Шайман получил назначение на эту должность в начале августа. В течение вот уже более месяца проводятся официальные процедуры для назначения на высокий пост.





Известно, что ранее Гольдман-Шайман работал в посольствах ряда государств, в том числе - в израильской дипмиссии в России. Напомним, дипломатические отношения между Беларусью и Израилем были установлены в 1992-ом году.