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В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля

16.09.2020 08:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе.



О том, что в конце сентября в Беларусь должен прибыть новый посол Израиля в Беларуси, проинформировал телеканал ОНТ.

Представитель дипломатии Израиля посол Алекс Гольдман-Шайман получил назначение на эту должность в начале августа. В течение вот уже более месяца проводятся официальные процедуры для назначения на высокий пост.

Известно, что ранее Гольдман-Шайман работал в посольствах ряда государств, в том числе - в израильской дипмиссии в России. Напомним, дипломатические отношения между Беларусью и Израилем были установлены в 1992-ом году.
 
 
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Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе.
 
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