Трамп рассказал о своем намерении убить Башара Асада

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)





РБК . В 2017 году президент США Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможность ликвидации президента Сирии Башара Асада. Об этом сам Трамп рассказал 15 сентября в эфире программы Fox & Friends, пишет





«Я бы устранил его [Асада]. У меня все было готово, но Мэттис не захотел делать этого», — сказал Трамп, назвав бывшего министра обороны «плохим лидером» и «ужасным генералом», который плохо справился с порученной ему «работой».





В то же время на вопрос о том, не сожалеет ли он об упущенной возможности, Трамп ответил отрицательно.