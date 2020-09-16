Россиянин: «упаковали» в ответ на вопрос «Как проехать?» (видео)

Источник материала: Onliner Большинство появляющихся в СМИ автомобильных историй о поствыборных событиях имеют минскую прописку. Сегодняшнее повествование — о событиях в Витебске. Их участниками стали гражданин России Денис, его беременная жена Александра и еще двое пассажиров: Сергей и Алексей. 10 августа они на Volkswagen Touareg подъехали к перекрестку, на котором инспекторы перекрыли движение. Спросили у сотрудника ГАИ, как проехать, а в следующий момент дорогу перегородил автобус с людьми в черном и автозак. Вышедший подполковник сказал «Проедете с нами».

Поездка

Денис вместе с беременной женой приехал во время отпуска из России в Витебск — в гости к родителям супруги. О выбранных датах визита говорит, что это была «форточка» между долгим карантином и декретом Александры. Фактически единственная возможность показаться перед тестем и тещей за примерно полтора года. «Вечером 10 августа мы встретились с братом жены Алексеем, другом нашей семьи Сергеем и поехали в ресторан „Лямус“, — вспоминает мужчина. — За рулем Volkswagen Touareg с российскими номерами находилась Александра. На одном из перекрестков натолкнулись на перекрытие — на проезжей части стоял сотрудник ГАИ. Мы подъехали чуть ближе, чтобы спросить, как попасть на ул. Гагарина. Инспектор вполне доброжелательно ответил, что через ул. Фрунзе».

Что было дальше, хорошо видно на записи, сделанной на смартфон. Подъезжает красный автобус и останавливается таким образом, чтобы перегородить дорогу Volkswagen. Из автобуса выходят люди в черной амуниции, а также мужчина в милицейской форме с погонами подполковника. Происходит примерно следующий диалог:

— Что непонятно?

— На Гагарина как проехать?

— Сейчас выйдете из машины и проедете с нами, а не на Гагарина.

— Вы что, беременная женщина...

Задержание

Что именно привлекло внимание силовиков в Volkswagen и его пассажирах, непонятно. На автомобиле не было никакой символики, водитель не сигналила. Далее — слова Дениса, которые не нашли отражения в документах ОВД:

— Подполковник ударил меня кулаком в нос. Далее от него последовала команда «Взять!» (именно в такой формулировке). Меня выволокли, бросили на землю, стали бить. Других пассажиров-мужчин также вытащили из салона. Александру тоже поколошматили — пихали из стороны в сторону человек шесть. Потом только заметили, что она беременна, что живот большой, и оттеснили в сторону. Всех, кроме нее, забросили в автозак. Паспорт не спрашивали, были уверены, что я гражданин Беларуси. Сам я ничего не говорил, потому как не знал, как себя вести в такой ситуации. Решил, правильнее всего молчать.

Доставили в РОВД, там избиения продолжились. На лестнице человек пять меня били руками, ногами и дубинками. Их я не видел, вели в согнутом состоянии головой вниз. Я просил: «Хватит!» В ответ — «Рот закрыл. Кто ты такой? Будем делать, что хотим» в перемешку с нецензурщиной. Завели в актовый зал, руки застегнули наручниками за спиной, посадили на пол. Запомнил, что кто-то из силовиков еще наступал ногой на пальцы и подначивал: мол, научишься, как ездить по Беларуси, или тебе карту купить?

Позже отправили на дачу показаний о том, как нас задержали. Мои слова были записаны. Однако позже я выяснил, что в протоколе эта информация никак отражена. Потом вновь водили по кабинетам, возвращали в актовый зал. В итоге заставили подписать протокол об участии в несанкционированной акции — обещали СИЗО, если этого не сделаю. Той же ночью отпустили на свободу.

Суд

О юридических последствиях и нестыковках, естественно, стали думать позже. В протоколе говорится, что Денис проживает в Витебске и имеет белорусское гражданство, при этом номер телефона в том же документе указан российский, с кодом +798. Сам мужчина подчеркивает, что является гражданином другой страны. В рапорте указана версия, по мнению Дениса, никак не совпадающая с видео — мол, задержанный возле дома по ул. Чкалова проживающий в Витебске гражданин в группе людей скандировал лозунги «Жыве Беларусь!», «Лукашенко уходи», «Ганьба», «Стоп таракан!».





Через неполные две недели состоялось первое заседание. Если вкратце описать итог суда, проведенного по видеосвязи, то можно сказать, что виновность доказать не смогли. «Сотрудник ГАИ дал показания, что нас вытащили из машины, — описывает события Денис. — Эти слова подтверждались и несколькими видеозаписями, которые предоставили очевидцы. В качестве свидетеля „против“ выступал работник ОВД — некто лейтенант Голубев в балаклаве. Его слова мало пересекались с реальностью: вначале — якобы задержали во дворах, потом (после наводки судьи) — из машины. Но он говорил, что авто было белого цвета. Суд не принял сторону этого свидетеля.

Подполковник, которого можно узнать на видео, на суде не присутствовал, что я нахожу странным, ведь именно он там отдавал приказы. В итоге дело отдали на доработку».

Вчера Денису в Telegram прислали переделанный протокол. Формулировки по-прежнему стандартны: в нарушение «Закона о массовых мероприятиях» принял активное участие в несанкционированном пикетировании, публично выражая общественно-политические интересы; находясь в группе граждан, собравшихся для выражения протеста против проведения выборов, публично скандировал лозунги; при этом в действиях отсутствует состав преступления; ответственность за правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ. Впереди предстоит еще один суд, тоже в режиме онлайн.





Отъезд из Беларуси

Денис говорит, что обратился в Следственный комитет с заявлением об избиениях и незаконном задержании. Как выяснилось, в областной больнице у мужчины диагностировали ЗЧМТ, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы, травматический перелом зуба. Состояние здоровья беременной Александры, по словам Дениса, тоже не самое лучшее — врач, ведущий беременность, обнаружил пренатальные нарушения, направил ее на лечение, консультацию у психотерапевта.

Сам мужчина сейчас находится в России: «Я хоть и родился в Беларуси, но возвращаться больше не хочу. Я больше суток провел в РОВД, и попадать туда вновь нет никакого желания. От одних мыслей, воспоминаний о людях в черном, о лицах в масках начинается депрессия».

В Следственном комитете Витебской области в ответ на запрос касательно информации о факте заявления от Дениса заметили: «Вам либо заявителю стоит обратиться в группу по обращениям граждан и уточнить этот вопрос. Если там что-то есть, он как процессуальное лицо может что-то спрашивать. Если не было таких обращений — ему ответят, что нет такой информации».