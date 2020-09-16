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Кейт Миддлтон испекла булочки в оригинальном платье и удивила поклонников

16.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон вдохновила поклонников: герцогиня в очередной раз продемонстрировала свою любовь к моде и кулинарии.

© AFP 2020 / JEREMY SELWYN
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Принц Уильям и его жена решили заехать в самую популярную пекарню Лондона Beigel, где встретились с владельцами заведения и сотрудниками. Пара захотела узнать, как заведение смогло продержаться на плаву во время пандемии и даже присоединиться к программе пожертвования еды для всех нуждающихся.

Во время визита герцоги Кембриджские присоединились к поварам и приготовили фирменные булочки пекарни. И если кулинарный талант Миддлтон уже не удивляет фанатов, то внешний вид всегда может заинтересовать поклонников: в сети обсуждают оригинальный наряд герцогини.

Для своего визита любимица королевы выбрала платье британской марки Beulah London с очаровательным винтажным принтом. Свой образ она дополнила удобными лодочками и лаконичными украшениями.

© AFP 2020 / HENRY NICHOLLS
Кейт Миддлтон посетила пекарню Beige в Лондоне

И пока Миддлтон завоевывает позиции на кухне и в сфере моды, Netflix планирует "много проектов" с Меган Маркл.

 
 
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Пользователи социальных сетей активно обсуждают неожиданное появление любимицы Ее Величества в одном из лучших заведений Лондона.
 
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